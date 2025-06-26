В последние годы компания Meta активно внедряла различные инструменты для монетизации контента на платформе Facebook. От уже несуществующих Instant Articles до In-stream Video Ads, рекламы в Reels и новейшей программы Content Monetization – все эти механизмы созданы для того, чтобы делиться прибылью с издателями контента, которые соответствуют определенным критериям. По замыслу Meta, эти программы являются добровольными партнерствами: администраторы страниц подают заявку, соглашаются с условиями компании, проходят проверку, после чего получают долю от дохода, генерируемого благодаря рекламе.

Meta систематически публикует списки таких партнерских страниц, отмечая, что они придерживаются политик монетизации платформы. Собственно, именно эти списки стали источником длительного мониторинга неправительственной инициативы WHAT TO FIX, которая с октября 2019 года ведет архив всех доступных публикаций Meta. Благодаря этой базе стало возможным установить ряд впечатляющих фактов.

В частности, исследователи выяснили, что Meta еще с 2020 года сотрудничала с подконтрольными Кремлю медиа, такими как Russia Today (RT) и Sputnik, в рамках программ распределения рекламного дохода. После полномасштабного вторжения России в Украину компания заявила о прекращении монетизации для этих страниц. Но уже в октябре 2022-го Sputnik вернулся в список активных партнеров, а в июле 2023 года была добавлена новая страница RT Arabic. На июнь 2025 года она до сих пор остается активной в монетизационной системе.

Более того, Meta продолжала сотрудничество не только с официальными страницами RT и Sputnik, но и с другими аккаунтами, связанными с лицами или структурами, находящимися под санкциями Европейского Союза. Среди них также есть неавторизованные страницы, распространяющие контент российских медиа, которые подпадают под языковые ограничения ЕС. Это открывает более глубокий вопрос: действительно ли механизм мониторинга Meta работает должным образом, если даже санкционные субъекты могут спокойно зарабатывать на ее платформе? Подробнее об этом – читайте в обзоре исследования от 24 Канала.

О чем говорится в исследовании: лазейка для россиян в соцсетях

В объективе исследования – Meta Platforms Ireland Ltd, европейская ячейка компании Meta, которая руководит Facebook. Обнаруженные факты ставят вопрос о том, насколько серьезно техногиганты относятся к санкционной политике Европейского Союза и действительно ли их структура способна выявлять и останавливать нарушения, если речь идет не о постах, а о денежных потоках.

Исследователи из WHAT TO FIX более пяти лет собирали данные о так называемых партнерских страницах – тех, которые участвуют в программах монетизации Meta. Эти страницы имеют доступ к таким инструментам, как Instant Articles, In-stream Video Ads, Reels Ads и другие форматы, где авторам контента предоставляется часть рекламного дохода. Для этого достаточно пройти базовую проверку и войти в соответствующий список партнеров. Однако оказалось, что этот механизм фактически стал лазейкой, через которую страницы, связанные с подсанкционными российскими медиа, могли не только существовать в информационном поле, но и получать за это деньги.

После введения санкций против российских государственных СМИ, в частности RT и Sputnik, ожидалось, что такие страницы будут заблокированы или, по крайней мере, исключены из программ заработка. Но все произошло наоборот. Исследователи зафиксировали, что даже после 2022 года, когда ЕС четко ввел ограничения против вещания российских государственных каналов, страницы Sputnik, например, оставались активными партнерами до октября 2023 года. Более того, новые страницы, например RT Arabic, вообще появлялись в списках партнеров уже в послесанкционный период – с июля 2023 года. И по состоянию на июнь 2025-го RT Arabic все еще имеет статус партнера по видеорекламе.

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При чем здесь Скабеева и Гагарина

Еще интереснее становится, когда мы обращаем внимание на персоналии. Выяснилось, что некоторые страницы, участвующие в монетизационных программах Meta, принадлежат лицам, которые также попали под санкции, или аффилированы с ними. Среди них, например, российская певица Полина Гагарина, которая поддерживала войну против Украины. Ее страница активно зарабатывала деньги от рекламы вплоть до января 2025 года, хотя ее включили в санкционный список еще летом 2024-го.

Или же франко-тоголезский активист Egountchi Behanzin, более известный как Sylvain Afoua: его Facebook-страница до сих пор функционирует, демонстрирует рекламу и получает платные подписки через Subscriber Hub даже после того, как к нему применили санкции в мае 2025-го.



Страница Гагариной / Скриншот из исследования

Интересно! Страница Polina Gagarina в Facebook имеет синюю отметку подтверждения. Полина Гагарина официально подтвердила право собственности на эту страницу, воспользовавшись функцией Facebook Claim Responsibility for a Page. На странице также указана ссылка на ее официальный веб-сайт. Вероятно, страница имеет географические ограничения для просмотра в Европе, что дополнительно подтверждает ее подлинность, а также то, что Facebook осведомлен о ее существовании и принадлежности.



Как и в случае с RT и Sputnik, по архивным данным Meta, страница Polina Gagarina оставалась в списках активных партнеров-публикаторов Facebook даже после того, как 24 июня 2024 года Полина Гагарина была внесена в санкционный список ЕС.

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Особый интерес вызывает то, что администраторами этих страниц оказались пользователи из стран Европейского Союза – Франции и Швеции. Если граждане ЕС помогают вести страницы, связанные с подсанкционными лицами, – это может быть расценено как косвенное содействие нарушению санкций.



Страница Эгунчи Беханзин / Скриншот из исследования

Сильвен Афуа (псевдоним: Эгунчи Беханзин) – основатель африканской организации LDNA, которую распустили во Франции в 2021 году из-за пропаганды ненависти и насилия. 20 мая 2025 года его внесли в санкционный список ЕС за распространение российской дезинформации о войне против Украины в Африке. Страница Egountchi Behanzin в Facebook имеет синюю галочку подтверждения, была официально подтверждена самим Афуа и содержит ссылку на его сайт. В отличие от страницы Полины Гагариной, она остается доступной в ЕС по состоянию на 1 июня 2025 года.



Согласно данным Meta от 3 июня 2025 года, эта страница продолжает участвовать в программе видеорекламы Facebook, и реклама на ее видео до сих пор показывается, в том числе и в странах Евросоюза.

Расследователи также обнаружили целый ряд страниц, которые могут быть фейковыми или неавторизованными копиями брендов. Например, страница под названием Russian Today, зарегистрированная в Перу, или фан-страница, имитирующая телеведущую Скабееву, из Индонезии. Они до сих пор остаются участниками партнерских программ Meta, несмотря на нарушение политики компании по имитации чужой личности. Это говорит о серьезных просчетах в алгоритмах проверки и о том, что, даже когда такие страницы имеют признаки подделки, система дает им зеленый свет для заработка.

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Ольга Скабеева – ведущая программы "60 минут", одного из самых популярных политических ток-шоу в России. Передачу транслирует телеканал "Россия-1", который с 16 декабря 2022 года подпадает под санкции ЕС в отношении вещания. Сама Скабеева была внесена в санкционный список ЕС еще 28 февраля 2022 года.

Одним из самых тревожных сигналов стало выявление различий между CSV-файлами – официальными данными о партнерских страницах – и тем, что видит пользователь в самом интерфейсе Meta. Некоторые страницы исчезают из визуального доступа, но все еще остаются в списках партнеров. Это может быть связано с механизмом регионального ограничения доступа или так называемым гейтингом, когда страница существует, но ее не видно в отдельных странах. И здесь возникает еще один вопрос: Meta намеренно скрывает эти страницы, оставляя их в монетизации, или это очередной технический сбой, на который закрывают глаза?

Чем грозит политика Meta

WHAT TO FIX задает вполне логичные и острые вопросы к Meta. Отслеживаются ли денежные переводы, которые идут страницам, аффилированным с лицами или структурами под санкциями? Знает ли руководство компании, что администрирование таких страниц осуществляется с территории ЕС? И, в конце концов, можно ли считать это сознательным нарушением или речь идет об огромном пробеле в контроле, который Meta не смогла или не захотела устранить?

Стоит отметить, что на момент публикации исследования в программах монетизации Meta уже участвуют более 5,2 миллиона страниц по всему миру. И среди них – те, кто по закону должен быть вне игры. Это заставляет серьезно задуматься не только над эффективностью алгоритмов Facebook, но и над тем, стоит ли оставлять глобальным корпорациям возможность самостоятельно решать, кто имеет право на прибыль от рекламы, а кто – нет.

И хотя материал не делает громких заявлений, между строк читается очевидное: если санкции можно обойти с помощью монетизации в соцсетях, это не только техническая уязвимость, но и вызов для европейского правового пространства.