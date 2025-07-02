Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценку украинской разведки. Об ожидании новой волны добровольцев из КНДР рассказал также начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Что известно о подмоге от КНДР

Согласно оценке CNN, эти войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы в дополнение к 11 000 солдат, отправленных в ноябре, чтобы отражать вторжение Украины в Курскую область.

В украинской оценке, с которой ознакомились журналисты, говорится о том, что российское минобороны способно предоставить северокорейцам "необходимое оборудование, оружие и боеприпасы" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения".

Кроме того, "существует большая вероятность" того, что новоприбывших привлекут к боевым действиям на оккупированных территориях Украины – "для усиления российского контингента, в том числе во время проведения широкомасштабных наступательных операций".

К тому же ГУР выявило признаки переоборудования российских военных самолетов для перевозки личного состава, что свидетельствует о масштабной кампании по перемещению десятков тысяч иностранных войск через российскую Сибирь, граничащую с КНДР.

Возможные приготовления к новому развертыванию заметили и на спутниковых снимках, полученных CNN.

Какие детали рассказал Буданов

В интервью от 1 июля Буданов заявил об ожидании "существенного повышения количества" граждан Северной Кореи на территории России.

Из этого количества определенное количество будет подписывать контракт. Но это будет выглядеть не так, что КНДР отправила воинов, а что граждане добровольно пришли в ряды вооруженных сил России,

– сказал глава ГУР.

На вопрос о том, есть ли среди них реальные добровольцы, Буданов ответил утвердительно.

Напомним, ранее южнокорейская разведка ранее сообщала об активном наборе военнослужащих в КНДР для отправки в Россию – по меньшей мере 6 000 солдат. Именно с помощью Пхеньяна Москва может планировать летнее наступление в июле – августе.