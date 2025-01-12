Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави ЦПД Андрія Коваленка.

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Від розпаду Росії виграли б усі

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки і агресивна політика не зміниться,

– пише Коваленко.

Очільник ЦПД зазначає, що є прихильником цього сценарію. За його словами, від розпаду виграли б всі – не тільки самі національні утворення, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама Московія.

Коваленко переконаний, завдяки цього Росія змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Москви і росіян – це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять в майбутні покоління", – зауважує Коваленко.