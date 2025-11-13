Ситуация в России обостряется из-за экономических проблем. Российский диктатор Владимир Путин выгоняет из Кремля тех, кто приносит ему плохие новости, то есть говорит правду. Впрочем, Путин все равно не сможет избавиться от тех, кто может ему противостоять, и то, что его заставят уйти, является более вероятным вариантом падения кремлевского режима.

Американский профессор Скотт Лукас в интервью 24 Канала спрогнозировал сценарий распада России и что будет с Путиным. Также он объяснил, что будет с россиянами из-за новых мобилизационных законов. Детали – читайте дальше в материале.

Когда санкции серьезно ударят по Путину?

Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может потерять до 50 миллиардов долларов в следующем году из-за санкций США. Кроме того, по данным ОПУ, Россия может потерять еще до 100 миллиардов долларов, если санкции должным образом применить. В то же время Китай, Индия и Турция приостановили поставки российской сырой нефти. Сможет ли Владимир Путин пережить это как в политическом, да и в военном смысле?

Нам придется подождать и посмотреть, ведь американские санкции, в частности, против двух крупнейших российских производителей нефти – "Роснефти" и "Лукойла" фактически вступили в силу только 1 ноября.

Их значение заключается не столько в прямом влиянии на эти компании (их активы в США составляют около 5 миллиардов долларов), сколько во влиянии на покупателей их нефти. Ведь те могут столкнуться со вторичными санкциями, если продолжат покупать российскую нефть Пока мы знаем, что тройку главных покупателей составляют Турция, Китай и Индия.

Турция начала сокращать закупку российской нефти и ищет альтернативных поставщиков. И я подозреваю, что за кулисами американцы будут помогать в этом, ведь одним из потенциальных источников энергоносителей, конечно, будут сами США.

Индия, которая является вторым по величине покупателем, тоже начала отказываться от закупок российской нефти. Мы не знаем точно, насколько, но в определенной степени объемы уже сократились.

Китай, который остается самым большим покупателем, в первые дни ноября снизил объемы закупок примерно на 40%.

Впрочем, это только данные за прошедшую неделю. Вопрос в том, продолжат ли китайцы, индейцы и турки сокращать закупки российской нефти не Яв течение недели, а в течение 2– 6 месяцев. Именно тогда эти цифры приобретут реальное значение. Россия может потерять 50 миллиардов долларов, а может и 100, но на это нужно время.

Я считаю, что это, вероятнее, предостережение. И то, что американцы наконец-то сделали этот шаг, – очень существенно, ведь дает представление о том, куда будут направляться продажи российской нефти. Это должно происходить одновременно с тем, что, как я надеюсь, Европейский Союз полностью прекратит импорт российских энергоресурсов.

Но, думаю, пройдут месяцы, прежде чем мы действительно увидим последствия с точки зрения удара по российской экономике, а также ограничение объемов средств и ресурсов, которые Россия может направить на вторжение и воздушные атаки против Украины.

В России объявили вечную мобилизацию: что ждет оккупантов

Кроме того, российский диктатор Путин недавно подписал закон, который разрешает постоянную мобилизацию на территории России. Обычно такая мобилизация производится раз в год, но теперь он санкционировал постоянное мобилизационное состояние. Как это выглядит на фоне того, что Путин хвастается своими так называемыми успехами в Покровске?

В целом Кремль балансирует на границе между количеством личного состава и ресурсами, которые приходится вкладывать в это вторжение, что длится уже 46 месяцев. Они пытаются найти баланс между тем, сколько усилий и средств нужно тратить, и поддержанием иллюзии, что это якобы специальная военная операция, а не полномасштабная война.

Это могло бы сойти с рук, если бы все закончилось через три месяца – именно на это они рассчитывали. Они надеялись, что Украина капитулирует весной 2022 года. Но когда вторжение длится уже почти четыре года, вымысел раскрывается, ведь в России фактически существует регулярный призыв в определенные периоды года.

Теперь же по существу речь идет о постоянном призыве. Настоящее изменение состоит в том, что официально Россия не отправляет призывников на передовую – по документам они исполняют обязанности в тылу, за линией фронта. Возможно, некоторых из них привлекали к попытке вернуть территории на западе России, в Курской области, с августа 2024 по начало 2025 года.

Справка. Владимир Путин подписал закон, который предполагает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Кроме того, Путин планирует привлечь около двух миллионов резервистов.

Однако на передовой в Украине их официально нет. Изменится ли это? Вероятно, Россия начнет отправлять на линию фронта призывников и других мобилизованных. Но это окончательно разрушит миф о том, что проводится только "специальная военная операция". Это – война. И вопрос в том, сколько личного состава, сколько людей Россия готова и дальше туда направлять, если она хочет сохранить хоть какую-то надежду на продвижение, в частности в Покровске.

О ядерной гонке России и США

Путин созвал экстренное заседание Совбеза России сразу после того, как американские военные произвели испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III с неядерной боеголовкой. Как сообщается, Путин даже приказал приступить к подготовке к потенциальному испытанию ядерного оружия. Считаете ли вы, что Москва сейчас находится в состоянии паники?

Думаю, это пример ситуации, когда Кремль и администрация Дональда Трампа пытаются вести себя как главные хулиганы в комнате. Вернемся к прошлому месяцу, когда мы задавали вопросы, предоставит ли администрация Трампа Украине крылатые ракеты Tomahawk для ударов по территории России.

Но Путин этого категорически не хотел и отказал Трампу от такого обещания Зеленскому. Мы это знаем, однако вероятность поставки Tomahawk все еще остается: их, как сказал Зеленский, не сняли с повестки дня. Путин пытается это оттянуть. И что он делает? Угрожает ядерными "Буревестником" и "Посейдоном".

А потом Трамп, который, откровенно говоря, не очень понимает технические детали, выходит в социальные сети и публикует обманчивое сообщение: мол, Россия проводит ядерные испытания, Китай проводит ядерные испытания – и США должны это сделать.

На самом деле это неправда. Россия не испытывала ядерные боеголовки. Китай тоже не проводил таких испытаний. Единственая страна, которая осуществляла ядерные испытания с 1990 года, – это Северная Корея, и она приостановила их еще в 2017 году.

Но после того, как Трамп опубликовал сообщение с заявлением, что США возобновят ядерные испытания ракет с ядерным зарядом или боеголовок, Кремль решил, что нужно отреагировать. И что делает Кремль? Он заявляет, что у него есть "Смерч" и он может им воспользоваться. А затем проходит заседание Совета безопасности в Москве, и министр обороны Андрей Белоусов заявляет, что Россия готовится к возобновлению ядерных испытаний.

Все это довольно расплывчато, потому что реальность – а она здесь имеет значение – заключается вот в чем: даже если администрация Трампа действительно захочет возобновить испытание ядерных боеголовок, на это понадобится не менее трех лет. Вполне вероятно, что к тому времени Трамп уже не будет занимать должность президента. Речь идет скорее о битве риторик. И главный вопрос здесь – не ракеты, а то, сколь глубоким стал ныне раскол между администрацией Трампа и Кремлем.

Если посмотреть шире, то, чем глубже этот раскол, тем выше вероятность, что ответственные люди в Вашингтоне смогут убедить Трампа усилить поддержку Украины – в борьбе с тем же "большим и злым хулиганом" Владимиром Путиным, каоторый, видно, просто игнорирует даже самые мудрые твиты Дональда Трампа.

Если вы уже упомянули министра Белоусова, то одним из его аргументов было то, что Вашингтон не только проводит обучение, но и планирует разместить в Германии ракеты, которые якобы могут достичь центральной России буквально за 6 – 7 минут. Как вы считаете, действительно ли Россия готова к новой гонке ядерных вооружений, учитывая то, что западные санкции медленно, но уверенно подрывают ее экономику?

Прежде всего давайте разберемся, потому что для меня эта информация о якобы американских ракетах в Германии, которые могут достичь России за 6 – 7 минут, – новость. Если только это не что-то совершенно секретное, о чем никто из нас не знал, то, вероятнее всего, Белоусов это просто придумал.

Серьезнее другое: НАТО сейчас пересматривает свои оборонные планы в свете того факта, что, как отметил нынешний генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и недавно отметил бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, мы имеем дело с продолжительным конфликтом с Россией. Так что речь идет не только об американских ракетах. Нужно говорить о всей системе обороны НАТО, в том числе о европейских ракетах, комплексах противовоздушной обороны, других средствах класса "земля – воздух".

Итак, действительно важный вопрос не в том, готова ли Россия прямо к новой гонке вооружений, готова ли она не только вести открытое вторжение в Украину, но и расширить конфликт с НАТО – если не до прямого военного столкновения, то по крайней мере до постоянной угрозы такого конфликта.

И это снова возвращает нас к нашим предыдущим темам: вопрос не только в том, имеет ли Россия ракеты, которые она может разместить, а в том, имеет ли она ресурсы, экономику и политическую устойчивость, чтобы удерживать этот уровень противостояния. Вопрос не только в том, имеет ли Россия дроны, которые можно использовать в этой новой форме войны, – речь о том, выдержит ли российская экономика стычку с Европой.

Россия говорит, что может это сделать. Но в Европе тоже принимают серьезные финансовые, экономические и военные решения. На кого ставить? На Кремль, который уже сталкивается с экономическими проблемами и не имеет надежных долгосрочных партнеров, ведь Китай и Индия ими не являются для России? Или на Европейский Союз из 27 государств и НАТО из 32 стран, которые, несмотря на собственные трудности, составляют большую группу, способную обеспечить экономическую и военную устойчивость? Я бы поставил на европейцев.

Что будет означать захват Россией Покровска?

Относительно Покровска: украинская военная разведка осуществляла там спецоперации, за которыми лично наблюдал генерал Кирилл Буданов. В то же время пропаганда Путина пытается выдать Покровск за победу. Если Россия захватит город, поможет ли это Путину выжить и оправдать чрезвычайно высокую цену войны, которую заплатило его собственное население?

Покровск, который до войны имел около 60 тысяч жителей, ныне находится в состоянии очень быстрых перемен. Россияне начали вводить подразделения несколько недель назад: сначала небольшими группами, теперь пытаются установить контроль над отдельными частями города. Украина ответила введением сил спецназа и других подразделений – ситуация меняется с каждым часом.

Для ответа на ваш вопрос предположим, что россияне смогут захватить Покровск, хотя город фактически разрушен и то, что раньше было логистическим узлом, ныне утратило значительную ценность из-за разрушения. Однако для Москвы это стало бы еще одним символическим достижением: это могло бы стать ее пятым крупным населенным пунктом с мая 2023 года.

Однако для захвата Покровска россиянам понадобилось бы примерно 16 месяцев и очень большие потери. Итак, даже если они добьются тактического успеха, его цена для России будет чрезвычайно высока и вряд ли обеспечит долгосрочное политическое выживание Путина или существенное стратегическое продвижение.

Кремль, безусловно, даст это как великую победу. Россияне попытаются использовать захват Покровска как пиар-успех – так же, как это было с Бахмутом. Я хорошо помню май 2023-го: тогда российская пропаганда также пыталась создать иллюзию переломного момента. И на этот раз ситуация похожа: такая "победа" может на время успокоить собственное население, но она не станет переломной в войне.

В Украине есть значительно большие города, играющие ключевую логистическую роль. Именно по этим центрам украинская армия формирует новые оборонительные линии. Россиянам будет гораздо сложнее продвигаться дальше, чем в Покровске, если только не произойдет какого-нибудь внезапного краха украинских позиций, чего я, честно говоря, сейчас не предполагаю.

Война – это марафон, а не спринт. Россия пытается действовать рывками, рассчитывая, что каждый небольшой успех даст ей новый импульс, чтобы пробежать еще один отрезок. Возможно, частично ей это и удастся.

Для украинцев, безусловно, будет болезненно потерять Покровск, но украинское общество понимает, какой ценой Россия до этого шла: 16 месяцев боев и огромные потери. И главное – никто не собирается сдавать остаток Донецкой области. Именно это сейчас имеет значение. Россия надеется, что захват Покровска заставит Украину отказаться от дальнейшей обороны Донбасса и пойти на переговоры. Но Украина к этому не готова.

С другой стороны, россияне, безусловно, могут попытаться использовать ситуацию в своих интересах, например сказать Трампу, что они побеждают. Если бы Трамп действительно хорошо понимал украинскую ситуацию, это, возможно, и подействовало бы. Но я не уверен, что он вообще знает, где расположен Покровск. Поэтому, если даже город падет, это будет лишь незначительное изменение в масштабной войне, продолжающаяся на нескольких фронтах.

В Белом доме есть человек, за которым нужно следить

Если это все же произойдет, как это может повлиять на позиции администрации США? Вы упомянули о президенте Трампа, каоторый, возможно, даже не знает, где Покровск. Но как такое событие может отразиться в более широкой геополитической игре между США, Россией и Украиной?

Думаю, здесь может вмешаться кто-то вроде Стива Виткоффа – застройщика и близкого к Трампу бизнесмена, который сейчас выступает одним из самых заметных прокремлевских голосов в его окружении. Он вполне может сказать Трампу: мол, россияне побеждают, поэтому заставьте Украину это принять.

Помните, во время встречи Трампа и Зеленского в прошлом месяце Виткофф прямо заявил: "Почему бы вам просто не отказаться от всего Донбасса, там же русскоязычное население"? В конце той встречи Трамп подытожил, что хочет прекращения огня на основе текущей линии фронта.

Мне кажется, здесь возникает главный вопрос: может ли кто-то вроде Виткоффа, или, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс убедить Трампа заставить Киев сесть за стол переговоров и согласиться на передачу всего Донецка? Или Трамп останется на своей позиции относительно замораживания линии фронта. В таком случае Покровск станет выжженной землей, но технически – частью оккупированной Россией территории в пределах этих гипотетических переговоров. Пока это единственное изменение, которого можно ожидать.

В последнее время Трамп вообще отвернулся от украинского вопроса. Его волнует ряд других тем, но главная – его сокрушительное поражение на выборах в США. Поэтому я не уверен, что он сейчас сосредоточен на теме Украины. Если он вернется к этой теме в ближайшие дни, то мы получим некоторые сигналы. А пока, по моему мнению, ситуация остается неизменной: определенная поддержка Украины со стороны Вашингтона сохраняется, но в Белом доме есть непредсказуемый человек, за которой нужно внимательно следить.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что иногда приходится разрешить сторонам бороться до тех пор, пока они не будут готовы заключить соглашение о прекращении огня. Что это означает о намерениях и позиции Трампа? Считает ли он, что просто нельзя дать России еще 6 месяцев, а потом заставить Путина окончить эту войну?

Нет, это истерика Трампа. Каждый раз, когда ему не удается заключить мирное соглашение и получить Нобелевскую премию мира, в основном потому, что Путин не хочет идти на переговоры. Это было за девять месяцев. Об этом еще весной заявил госсекретарь Марк Рубио. В феврале была большая возможность того, что администрация Трампа полностью прекратит поддержку Украины.

Теперь в ноябре мы оказались в ситуации, когда из-за более ответственных людей в Вашингтоне военные поставки США поступают в Украину через продажу странам НАТО. Мы находимся в ситуации, когда эти поставки будут включать средства противовоздушной обороны, некоторое оборудование, используемое на линии фронта. Также возможно, некоторые поставки, например, ракетных систем, чтобы помочь Украине контратаковать россиян.

Мы находимся в положении, когда администрация Трампа ввела санкции против России, которые могут оказать значительный эффект. Мы находимся в ситуации, когда администрация Трампа предоставляет разведданные Украине, в том числе для атак на территорию России.

Благодаря соглашению по поводу полезных ископаемых администрация Трампа берет на себя обязанности по созданию фонда реконструкции и восстановления Украины. Этого не было в феврале, но есть сейчас. Поэтому США сложнее отказаться от своих обязанностей, особенно из-за этого. Если бы вы спросили меня об этом несколько лет назад, когда Дональд Трамп угрожал выходом из НАТО, это была бы серьезная ситуация. Президент США больше не угрожает выйти из Альянса.

США сейчас у НАТО. Они теперь участвуют в этом процессе поощрения членов Североатлантического союза в увеличении расходов на оборону., доли ВВП. Они принимают участие в планировании и реорганизации обороны НАТО против России. Если вы сейчас уйдете от Украины, то вы уйдете и от Альянса.

В Штатах достаточно людей не только в администрации, но и в Конгрессе, и достаточно американцев, которые понимают, что нельзя уходить от НАТО и европейской обороны. Нельзя просто притворяться, что дело в Китае. Потому что Путин является самой большой угрозой не только для Украины., но и для Европы с 1945 года.

Россия готовит детей к войне с НАТО?

Еще одна интересная информация от украинской разведки. Думаю, это тоже немного тревожный факт. Россия сейчас обучает учеников 8– 9 классов управлению беспилотниками, воспитывая поколение, создано для войны. Как вы думаете, они делают это для того, чтобы продолжить войну против Украины? Или они готовят этих молодых людей к возможной войне против стран НАТО?

Это часть милитаризации общества. Мое детство прошло во время холодной войны. В мои подростковые годы была идея о США, где армия была ключевой частью, мол, возможно, придется сражаться с коммунистами. Советский Союз делал то же самое. Частью этого патриотизма в СССР была идея "великой советской армии", частью которой вы являетесь. Поэтому это не совсем ново для советской или русской культуры.

Но это происходит в России при полномасштабном вторжении. Чем дольше это будет продолжаться, тем более Кремль будет беспокоиться: продолжит ли молодежь поддерживать войну, или она захочет что-нибудь лучшее. Молодые люди не обязательно хотят идти на войну, управлять дронами. Даже если это интересно и похоже на видеоигру. Возможно, они просто хотят жить обычной жизнью, иметь работу, дом, жениться и не думать о войне каждый день.

Что делать? Когда дети маленькие,– вы учите их военному делу. Вы не просто рассказываете им о дронах, а заставляете их проводить войну с помощью дронов, а затем публикуете эти фотографии. Это было частью советского общества с 1945 по 1991 год.

Впрочем, однажды в Советском Союзе наступил день, когда несмотря на всю эту военную обучение, идеологическую обработку, пропаганду люди устали от всего этого. Почему в Советском Союзе им это надоело? Потому что они хотели достаточно пищи, достойной жизни. Они не хотели просто сражаться в других странах.

Афганистан стал переломным моментом для СССР. Станет ли Украина переломным моментом для России с таким типом военной экономики? Не думаю, что это будет происходить в ближайшем будущем, но в перспективе да.

В заключении военная идеологическая обработка сталкивается с проблемами, экономика сталкивается с трудом. Потому что ежедневная сохранность людей начинается не с большой армии. Все начинается с еды и крыши над головой.

Как вы думаете, теперь россияне понимают, что это пропаганда?

Думаю, да. Люди знают, что это пропаганда. Я преподаю пропаганду, поэтому это мое мнение: пропаганда– это не ложь людям. Они не так видят– с другой стороны, это просто не совсем правда. Люди ведутся на пропаганду, они верят в это. В этом случае они верят в идею сильной русской армии, в идею защиты и поддержки России

Иногда это почти похоже на сказку. Но если вы не верите в сказку, то вы в стороне. Вы больше не часть России. Вы не являетесь частью этой пропаганды. Во времена Советского Союза в Украине были люди, верившие этой пропаганде, но когда СССР распался, им больше не нужно было в это верить. Думаю, более важный вопрос– сколько россиян все еще верят пропаганде о том единственном лидере, которого они просто не могут отпустить.

Россияне поймут, что у Кремля, в экономике проблемы. Но в какой-то момент, думаю, это скоро, Владимир Путин выйдет и проведет пресс-конференцию для народа, где 3– 4 часа будет отвечать на их вопросы. Он выпустит всю эту пропаганду. Это будет представление. Пока надеемся, что россияне найдут лучшее будущее и избавятся от Путина. Однако сейчас для большинства россиян он все еще тот человек, к которой они привязаны.

Самый вероятный сценарий распада России и падения Путина

Как выглядит Россия после правления Владимира Путина? Сможет ли Россия стать меньше милитаристской после того, как он покинет свой пост?

Мы не знаем. Потому что очень мало таких изменений происходит организованно. Я мог бы вспомнить Южную Африку, где после системы апартеида был относительный порядок. Но позвольте мне использовать параллель в 1990 году. В странах Центральной и Восточной Европы, когда распадался Советский Союз, можно было увидеть разные ситуации с точки зрения смены власти. Можно было бы говорить об этом в контексте Восточной Германии, тогдашней Чехословакии, Венгрии.

Особенностью Советского Союза в 1991 году было то, что у власти был человек, которая в конечном случае не стала милитаристским лидером– Михаил Горбачев. Он работал с международным сообществом, с Западом, но вдруг СССР развалился. Был период летом 1991 года, когда мы думали, придут ли армия и спецслужбы к власти. Была реальная возможность того, что так и произойдет. Тогда появился Борис Ельцин.

Но даже в тот период 90-х годов в постсоветской России– это не путь к демократии. Это не легкий путь вперед. Это чревато разными экономическими и политическими трудностями. В постсоветской России много маневров за власть. Это значит, что это не та система, которая принципиально отличается от советского прошлого.

Конечно, не в случае с Путиным. Если ему суждено было потерять власть, то вопрос в том, как именно это произойдет. я не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Украина сможет нанести военное поражение России, зайдя в Москву. Это не такое падение власти.

Думаю, вместо этого мы будем иметь или позорное отступление, когда Путину придется отказаться от идеи завоевания Украины, и поэтому он терпит неудачу. Или это, о чем мы сейчас говорим, а именно– экономическая эрозия России. Кто его избавится? Это военные выступят против него? Уже была попытка государственного переворота, осуществлена Евгением Пригожиным и группой "Вагнера" в 2023 году, которую поддерживали некоторые военные в Москве, но она провалилась.

Будет ли такого рода ситуация? Восстанут ли спецслужбы против одного из своих? Путин уже вышел из КГБ. Будет ли какое-то массовое народное движение, какой заменит его? Если да, то кто из оппозиционных политиков, деятели этого движения могут прийти к власти? Это изменения, которые нужно учить. Я не специалист по России.

Допускаю, что однажды в Кремле наступит переломный момент, когда внутри Кремля появятся люди, которые скажут Путину, что нужно уходить в отставку. Затем сразу же начнется борьба за власть среди этих людей. Они могут быть гражданскими или военными.

Простите, я не могу дать вам однозначного ответа, потому что не существует единой модели распада режимов. Они рушатся по-разному. Существуют разные способы и последствия. Не все из них эффективны. Если Путин уйдет, вы можете столкнуться с еще большими разрушениями, поскольку Россия погрузится в хаос.

Но вы верите, что найдутся люди, которые будут достаточно смелыми, чтобы сказать Владимиру Путину, что время идти, иначе его ждут серьезные последствия?

Конечно, есть люди, которые говорят ему, что война идет не очень хорошо. Вы видели, что происходило с Дмитрием Козаком, высокопоставленным чиновником в Кремле. Он был там долго– в заключении Путин его изгнал. я думаю, что Путин напуган, что это (его свержение– 24 Канал) может состояться. Но устранив этих людей, избавится ли он от угрозы того, что они будут противостоять ему и критиковать его?

В заключении будет иметь значение то, как пройдут следующие шесть месяцев– будет ли у России прорыв в Украине. Если России удастся добиться прорыва, если Украине придется просить мира и уступить еще больше территорий, Путина это устраивает. Если он не достигнет прорыва, не уничтожит Украину, разрушив энергетические объекты, если он не прорвется на линии фронта, то у него все еще останется экономическое давление.

Все будет зависеть от действий разных официальных лиц. Например, глава Центробанка– крупный бюрократ. Впечатляет, как ей удалось управлять экономикой до сих пор, но еще в 2022 году она сказала Путину, что не сможет поддерживать это до бесконечности. Она все еще пытается держаться.

Наберется ли она смелости обратиться, например, к министру экономики, и заявить, что пути вперед нет. Будет ли смело министр обороны России Андрей Белоусов, который является экономистом, сказать это? Конечно, Дмитрий Медведев никогда этого не скажет, потому что мы очень хорошо его знаем. В частности, за тем, что он действительно абсолютно предсказуем с точки зрения его мышления.

В то же время Путин успешно обезглавил оппозиционное движение в России. Например, Алексея Навального. Можно спорить о том, подходил бы Навальный как лидер оппозиции, но его уже нет. Были и другие лидеры. Хотя внутри России существует оппозиционное движение, есть люди, которые хотят другой России, но у них сейчас нет организации. Они были подавлены.

Это должно быть изнутри Кремля. На данный момент я не вижу, чтобы это происходило. Поговорим следующей весной. Если российская экономика будет стагнировать, то я думаю, это будет момент, когда мы сможем просмотреть наши прогнозы.