Они также считают, что сочетание боевых действий, экономического и политического давления поможет России заставить Киев "уступить". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.

О каких трех этапах говорят аналитики?

Аналитики оценивают, что Россия видит покорение Украины по трем фазам. Первый этап предусматривает захват "достаточной территории", чтобы создать экономически жизнеспособную зону, а именно выход к Черному морю, под контролем Москвы.

Далее, как пишет издание, Кремль может применить экономические и политические рычаги, угрожая повторным вторжением, чтобы навязать политический контроль.

На завершающем этапе россияне могут поглотить Украину, подобно модели с Беларусью.

Как поддержка Украины влияет на Россию?

Успехи России на фронте ограничены, хотя оккупанты продвигаются в отдельных точках. В то же время Москва все чаще бьет по городам и инфраструктуре ракетами и дронами.

Кремль стремится сломать хребет украинского сопротивления. Украина была открыта к переговорам, но неспособность ее партнеров оказать давление на Россию взамен позволила президенту России Владимиру Путину медлить, чтобы изменить факты на местах,

– говорится в материале.

Аналитики считают, что международные партнеры Украины могут изменить ход войны, сосредоточившись на реальном давлении на Россию. Также предполагают, что это возможно при увеличении поставок вооружений и подготовки военных.

Если Запад поддержит Украину материально и дипломатически, то, по словам аналитиков, прекращения огня можно достичь в 2026 году, который они назвали "решающим".

Как меняет действия агрессора удары по НПЗ?

В материале отмечают, что экономический фактор может стать критическим в 2026 году. Снижение цен на нефть и удары по НПЗ все же истощают Россию.

Если партнеры Украины усилят санкции и удары по экспорту нефти, это, предполагают аналитики, сдержит российские возможности финансировать наступления.

Пока Россия может продавать нефть, газ и другое сырье, она имеет средства для получения наличных денег для финансирования вооружения и вербовки,

– отмечают в материале.

Россия также сталкивается с проблемой пополнения армии. Значительный прирост отмечали в 2023 – 2025 годах, но поток солдат сокращается. Чтобы сохранить темп операций, Кремлю придется или изменить тактику, или найти новую модель мобилизации, говорят в издании.

