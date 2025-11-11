Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что такие действия свидетельствуют о нехватке личного состава в российской армии. Он пояснил, что Кремль стремится пополнять войска постепенно, чтобы избежать массового недовольства в стране.

В Донецкой области рекордная концентрация российских войск

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои за Покровск и Мирноградскую агломерацию. Это одно из самых сложных направлений, где россияне сосредоточили рекордное количество военных с начала вторжения.

У них собран огромный контингент – около 150 тысяч военных. Это колоссальное количество, если учесть, что всего 700 тысяч человек задействовано в войне. И, к сожалению, ничего не указывает на то, что их станет меньше,

– объяснил Ткачук.

Он отметил, что у россиян остается серьезная проблема с личным составом. Несмотря на концентрацию сил, Кремль вынужден постоянно искать резервы для ротаций и поддержания наступления, привлекая новые группы контрактников и срочников.

Как Россия пытается избежать полной мобилизации?

Кремль продолжает пополнять армию без официального объявления мобилизации. В России расширили набор срочников, который теперь длится не только весной или осенью, а круглый год. Такие шаги свидетельствуют об остром дефиците личного состава, который Москва пытается скрыть от собственного общества.

Россияне продолжили набор по срочной службе, потому что у них не хватает личного состава. Они ищут людей всюду – и в других странах, и внутри России, пытаясь не объявлять полноценную мобилизацию,

– отметил Ткачук.

По его словам, Кремль пытается совместить различные способы привлечения военных – через срочную службу, контракты и рекрутинг, чтобы избежать социального взрыва. Это часть гибридной политики, направленной на продолжение войны без внутренних потрясений.

Что известно о скрытой мобилизации в России?