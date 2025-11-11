Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що такі дії свідчать про брак особового складу в російській армії. Він пояснив, що Кремль прагне поповнювати війська поступово, аби уникнути масового невдоволення в країні.

На Донеччині рекордна концентрація російських військ

На Донеччині тривають важкі бої за Покровськ і Мирноградську агломерацію. Це один із найскладніших напрямків, де росіяни зосередили рекордну кількість військових від початку вторгнення.

У них зібрано величезний контингент – близько 150 тисяч військових. Це колосальна кількість, якщо врахувати, що всього 700 тисяч осіб задіяно у війні. І, на жаль, нічого не вказує на те, що їх стане менше,

– пояснив Ткачук.

Він зауважив, що у росіян залишається серйозна проблема з особовим складом. Попри концентрацію сил, Кремль змушений постійно шукати резерви для ротацій і підтримання наступу, залучаючи нові групи контрактників і строковиків.

Як Росія намагається уникнути повної мобілізації?

Кремль продовжує поповнювати армію без офіційного оголошення мобілізації. У Росії розширили набір строковиків, який тепер триває не лише навесні чи восени, а цілий рік. Такі кроки свідчать про гострий дефіцит особового складу, який Москва намагається приховати від власного суспільства.

Росіяни продовжили набір за строковою службою, бо в них бракує особового складу. Вони шукають людей усюди – і в інших країнах, і всередині Росії, намагаючись не оголошувати повноцінну мобілізацію,

– зауважив Ткачук.

За його словами, Кремль намагається поєднати різні способи залучення військових – через строкову службу, контракти й рекрутинг, щоб уникнути соціального вибуху. Це частина гібридної політики, спрямованої на продовження війни без внутрішніх потрясінь.

