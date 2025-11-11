Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що такі дії свідчать про брак особового складу в російській армії. Він пояснив, що Кремль прагне поповнювати війська поступово, аби уникнути масового невдоволення в країні.
На Донеччині рекордна концентрація російських військ
На Донеччині тривають важкі бої за Покровськ і Мирноградську агломерацію. Це один із найскладніших напрямків, де росіяни зосередили рекордну кількість військових від початку вторгнення.
У них зібрано величезний контингент – близько 150 тисяч військових. Це колосальна кількість, якщо врахувати, що всього 700 тисяч осіб задіяно у війні. І, на жаль, нічого не вказує на те, що їх стане менше,
– пояснив Ткачук.
Він зауважив, що у росіян залишається серйозна проблема з особовим складом. Попри концентрацію сил, Кремль змушений постійно шукати резерви для ротацій і підтримання наступу, залучаючи нові групи контрактників і строковиків.
Як Росія намагається уникнути повної мобілізації?
Кремль продовжує поповнювати армію без офіційного оголошення мобілізації. У Росії розширили набір строковиків, який тепер триває не лише навесні чи восени, а цілий рік. Такі кроки свідчать про гострий дефіцит особового складу, який Москва намагається приховати від власного суспільства.
Росіяни продовжили набір за строковою службою, бо в них бракує особового складу. Вони шукають людей усюди – і в інших країнах, і всередині Росії, намагаючись не оголошувати повноцінну мобілізацію,
– зауважив Ткачук.
За його словами, Кремль намагається поєднати різні способи залучення військових – через строкову службу, контракти й рекрутинг, щоб уникнути соціального вибуху. Це частина гібридної політики, спрямованої на продовження війни без внутрішніх потрясінь.
Що відомо про приховану мобілізацію в Росії?
- У Росії розгортається прихована мобілізація. 4 листопада Володимир Путін підписав закон, який дозволяє призов військових протягом усього року та залучення резервістів до "захисту критичних об'єктів". Фактично це створює умови для відправлення резервістів на фронт під виглядом навчань. Як зазначили в Інституті вивчення війни, Кремль маскує підготовку до нових бойових дій, запровадивши для резервістів щомісячні виплати за службу поблизу зони "СВО".
- За даними ГУР, у російських військах зростає кількість небойових смертей – лише у Центральному окрузі за рік понад 600 випадків. Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, це свідчить про деморалізацію армії, хаос і жорстокі дисциплінарні практики, якими російське командування утримує бійців на фронті.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак додав, що Кремль тисне на строковиків, змушуючи їх підписувати контракти, після чого їх перекидають на війну. Під виглядом посилення ППО також набирають резервістів, яких згодом можуть направити на окуповані території України.