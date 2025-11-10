Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових ССО.

Що відомо про обстріл нафтобази "Гвардійська"?

Учергове українські воїни завдали удару по нафтобазі "Гвардійська", що розташована в Сімферопольському районі. По об'єкту влучили безпілотники, унаслідок чого база зазнала ушкоджень.

У ССО розповіли, що безпілотники влучили у помпову станцію нафтобази.

Нафтобаза "Гвардійська" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії,

– зазначили спецпризначенці.

Військові зауважили, що діють для того, аби росіяни втратили можливість продовжувати наступальні дії.

Цікаво! Нафтобаза "Гвардійська" – це один із ключових паливних об’єктів російських окупаційних військ у Криму. Поруч також розташована військова авіабаза "Гвардійське". База через своє розташування є логістичним вузлом для постачання пального військовим частинам по всьому Криму.

На нафтобазі "Гвардійська" зберігається паливо для авіації, бронетехніки та автотранспорту російських окупантів. Тут є 10 – 12 великих резервуарів об’ємом по 400 – 500 кубічних метрів.

Коли востаннє били по нафтобазі "Гвардійська" в Криму?