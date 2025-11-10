Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових ССО.
Що відомо про обстріл нафтобази "Гвардійська"?
Учергове українські воїни завдали удару по нафтобазі "Гвардійська", що розташована в Сімферопольському районі. По об'єкту влучили безпілотники, унаслідок чого база зазнала ушкоджень.
У ССО розповіли, що безпілотники влучили у помпову станцію нафтобази.
Нафтобаза "Гвардійська" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії,
– зазначили спецпризначенці.
Військові зауважили, що діють для того, аби росіяни втратили можливість продовжувати наступальні дії.
ССО уразили нафтобазу в Криму: дивіться відео
Цікаво! Нафтобаза "Гвардійська" – це один із ключових паливних об’єктів російських окупаційних військ у Криму. Поруч також розташована військова авіабаза "Гвардійське". База через своє розташування є логістичним вузлом для постачання пального військовим частинам по всьому Криму.
На нафтобазі "Гвардійська" зберігається паливо для авіації, бронетехніки та автотранспорту російських окупантів. Тут є 10 – 12 великих резервуарів об’ємом по 400 – 500 кубічних метрів.
Коли востаннє били по нафтобазі "Гвардійська" в Криму?
Сили спеціальних операцій вдарили по Криму 6 листопада. Тоді під атакою опинився резервуар РВС-400 на нафтобазі "Гвардійська", який в момент удару був заповнений. Також дрони вдарили по потягах на зливо-наливній естакаді й ще кількох нафтобазах та складах пально-мастильних матеріалів.
Сили оборони також уразили того ж дня Волгоградський НПЗ, бази дронів у Донецьку та нафтобази в Криму. На цих об'єктах через атаки сталися пожежі.
1 листопада в мережі з'явилися кадри, на яких помітні наслідки удару по нафтобазі у Гвардійському. Тоді вдалося знищити та серйозно пошкодити 4 з 11 резервуарів із паливом – а це близько 36% бази.