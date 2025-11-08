Там зазначили, що фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, але про неї не розголошувалося задля безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

Дивіться також Палає Волгоградський НПЗ та нафтові об'єкти у Криму: Генштаб підтвердив ураження

Як українським військовим вдалося знищити "Тріумф"?

У Силах спеціальних операцій розповіли, що представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18 армії Росії у селі Удачне, що поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення там ворожого арсеналу.

Сили спеціальних операцій знищили пускову установку С-400 "Тріумф": відео ССО

У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО. Того ж дня підрозділи Сил спеціальних операцій знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії.

Зазначається, що С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані. Російські війська використовують цей комплекс для ударів по території України.

Яких ще втрат завдали ССО російській армії?