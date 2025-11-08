Там отметили, что финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года, но о ней не разглашалось в целях безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

Как украинским военным удалось уничтожить "Триумф"?

В Силах специальных операций рассказали, что представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18 армии России в селе Удачное, что вблизи Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение там вражеского арсенала.

Силы специальных операций уничтожили пусковую установку С-400 "Триумф": видео ССО

В ночь на 6 октября склад боеприпасов был поражен дронами ССО. В тот же день подразделения Сил специальных операций уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Объект ПВО располагался в селе Уютное вблизи Евпатории.

Отмечается, что С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии. Российские войска используют этот комплекс для ударов по территории Украины.

Какие еще потери нанесли ССО российской армии?