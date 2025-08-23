Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Які наслідки українських ударів по заводах у Росії?

Журналісти підкреслили, що наразі Україна концентрує удари дронами по нафтових НПЗ, насосних станціях і паливних потягах, намагаючись не лише послабити військову машину Росії, але й порушити повсякденне життя росіян. Відомо, що влітку попит на пальне у водіїв і фермерів у Росії є найбільшим.

За підрахунками CNN, лише в серпні 2025 року українські дрони атакували щонайменше 10 ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Росії.

Стратегія, схоже, працює. За даними української розвідки, НПЗ, по яких завдано ударів, виробляють понад 44 мільйонів тонн продукції на рік – більше ніж 10% потужностей Росії,

– підкреслили у виданні.

Серед атакованих об'єктів у Росії:

Гігантський завод "Лукойл" у Волгограді, найбільший у південній Росії. У виданні зафіксували хмари диму над заводом після атаки 14 серпня. Міноборони ворога визнало пошкодження, завод було атаковано повторно 19 серпня.

у Волгограді, найбільший у південній Росії. У виданні зафіксували хмари диму над заводом після атаки 14 серпня. Міноборони ворога визнало пошкодження, завод було атаковано повторно 19 серпня. Великий НПЗ у Саратові також зазнав атаки в серпні.

також зазнав атаки в серпні. На заводі в Ростовській області пожежі не вщухали понад дві доби після удару, за словами командира Сил безпілотних систем України Роберт Бровді.

У кількох регіонах Росії та в окупованому Криму зафіксовано дефіцит бензину. Так званий "губернатор" Сергій Аксьонов пояснив нестачу "логістичними проблемами" і заявив, що влада робить, мовляв, усе можливе, щоб закупити необхідні обсяги пального та стабілізувати ціни.

Активістка кримського руху "Жовта стрічка" запевнила у соцмережах, що популярні марки бензину зникли.

Попри субсидії, росіяни платять більше. Гуртові ціни на паливо на біржі в Санкт-Петербурзі зросли майже на 10% лише за цей місяць і приблизно на 50% від початку року,

– резюмували журналісти.

За прогнозами аналітиків, полегшення не буде щонайменше місяць, навіть після заборони експорту бензину в липні. Це, своєю чергою, призвело до зростання експорту сирої нафти.

Українські удари по Росії