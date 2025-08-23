У мережі публікують нові відео наслідки атаки на російський НПЗ, передає 24 Канал.
Дивіться також У Росії пролунала серія вибухів: ППО збивала невідомі дрони в Краснодарському краю
Яка ситуація на Новошахтинському НПЗ?
Станом на ранок 23 серпня вогонь перекинувся на новий резервуар Новошахтинського НПЗ.
Зазначалося, що його нібито "захищали" 2 системи ППО "Панцир" і 1 "Тор".
Палає Новошахтинський НПЗ: дивіться відео
Цей завод постачає важливі види палива для російської армії. Відповідно атака матиме вплив на боєздатність ворожих танків, бронетехніки, літаків.
Це один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії і його проєктна потужність сягає до 7,5 мільйонів тонн нафти на рік.
Горить Новошахтинський НПЗ: дивіться відео
Пожежа на Новошахтинському НПЗ: дивіться відео
Інші атаки на НПЗ Росії
- Уночі 19 серпня дрони вкотре атакували Волгоград, після чого пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі.
- 18 серпня під удар українських дронів потрапила нафтоперекачувальна станція "Нікольське" в Тамбовській області, після чого повністю зупиняв свою роботу магістральний нафтопровід "Дружба".
- А у ніч на 13 серпня безпілотники атакували Брянську область, де було пошкоджено ще один ключовий вузол нафтопроводу "Дружба" – нафтоперекачувальну станцію ЛВДС "Унеча".