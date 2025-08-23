У мережі публікують нові відео наслідки атаки на російський НПЗ, передає 24 Канал.

Яка ситуація на Новошахтинському НПЗ?

Станом на ранок 23 серпня вогонь перекинувся на новий резервуар Новошахтинського НПЗ.

Зазначалося, що його нібито "захищали" 2 системи ППО "Панцир" і 1 "Тор".

Цей завод постачає важливі види палива для російської армії. Відповідно атака матиме вплив на боєздатність ворожих танків, бронетехніки, літаків.

Це один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії і його проєктна потужність сягає до 7,5 мільйонів тонн нафти на рік.

