В сети публикуют новые видео последствия атаки на российский НПЗ, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Новошахтинском НПЗ?

По состоянию на утро 23 августа огонь перекинулся на новый резервуар Новошахтинского НПЗ.

Отмечалось, что его якобы "защищали" 2 системы ПВО "Панцирь" и 1 "Тор".

Пылает Новошахтинский НПЗ: смотрите видео

Этот завод поставляет важные виды топлива для российской армии. Соответственно атака будет иметь влияние на боеспособность вражеских танков, бронетехники, самолетов.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России и его проектная мощность достигает до 7,5 миллионов тонн нефти в год.

Другие атаки на НПЗ России