Что известно о взрывах в России?

Так, в Брянской области после атаки БПЛА вспыхнула нефтеперекачивающая станция ЛПДС "Унеча" – это ключевой объект инфраструктуры нефтепровода "Дружба". Спутники зафиксировали значительный пожар на территории предприятия.

Атака на ЛПДС "Унеча" в Брянске / фото росСМИ

Губернатор Брянщины Александр Богомаз отчитался о "сбитии" украинских беспилотников над регионом. По его словам, пострадавших нет, а на местах работают соответствующие службы.

Это уже не первая атака на этот объект – 6 августа по меньшей мере один дрон попал по территории ЛПДС Унеча, после чего там возник пожар.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали российские НПЗ в Волгограде и Славянске-на-Кубани. По словам губернатора Андрея Бочарова, город пережил "массированную атаку", а в результате работы российской ПВО обломки сбитого дрона упали на крышу 16-этажки.

Еще взрывы раздавались в Красноармейском районе Волгограда, где находится НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, что в аэропорту Волгограда на фоне атаки вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Минобороны России утром отчиталось о сбитии 11 БпЛА над областью.