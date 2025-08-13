Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Где слышали взрывы в России?

По информации местных жителей, под атаку дронов попал населенный пункт Унеча и его район. Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба", на который уже был совершен налет дронов 6 августа.

В ночь на среду, 13 июля, целью, вероятно, снова стал этот объект в селе Высокое. В сети опубликовали видео и утверждается, что оно было снято на месте происшествия. На кадрах заметно сильный пожар.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика.

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, над регионом пролетали 12 дронов, которые якобы уничтожила российская противовоздушная оборона.

Последствия уточняются. Оперативные и экстренные службы работают на месте,

– отметил Богомаз.

Российские СМИ сообщали, что прошлая атака по объекту в Унече была успешной – по меньшей мере один беспилотник попал в ЛПДС нефтепровода "Дружба", принадлежащего холдингу "Транснефтепродукт". Через трубопроводы станции транспортируют российскую нефть. Система "Дружбы" достигает длиной 8900 километров. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и 45 крупных рек.

Напомним, 1 июня в районе Унечи произошел подрыв на железнодорожных путях. В момент разрушения моста там проезжал путеизмерительный поезд. В тот день российская железная дорога пострадала от нескольких диверсий.