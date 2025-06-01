Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об очередном подрыве железной дороги в России

Так, около 11 часов утра в районе населенного пункта Унеча Брянской области были взорваны железнодорожные пути. В этот момент там проезжал путеизмерительный поезд.

В местных пабликах со ссылкой на работников железной дороги сообщают, что, вероятно, взорвали мост.

Инцидент уже подтвердила Московская железная дорога, однако в своем стиле. Там написали, что на участке Унеча – Жеча Брянской области "при осмотре инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками выявлено повреждение пути".

Состав не получил повреждений, никто не пострадал. На этом участке временно прекращено движение пригородных и пассажирских поездов.

Взрывы на железной дороге России 1 июня

Еще уже третий подобный инцидент в России за сутки. Вечером 31 мая мост упал прямо на пассажирский поезд, когда тот ехал внизу. Сообщается, что опору могли взорвать. По состоянию на утро 1 июня известно о 7 погибших, количество пострадавших возросло до 73.

Той же ночью в Курской области обвалился мост под грузовым локомотивом – часть поезда упала на автомобильную дорогу. В конструкцию моста якобы заложили взрывное устройство.

Интересно, что два года назад, а именно 1 – 2 мая 2023 года уже было подобное. Ряд взрывов прогремел на железной дороге, в том числе и в Брянской области, в результате чего с рельсов сошли грузовые вагоны, перевозившие нефтепродукты и пиломатериалы. Диверсии произошли на участках Брянск – Унеча и Рассуха – Унеча.