Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ.

Так, близько 11 години ранку у районі населеного пункту Унеча Брянської області були підірвані залізничні колії.

У цей момент там проїжджав шляховимірювальний поїзд. Склад не зазнав пошкоджень, ніхто не постраждав.

Ще вже третій подібний інцидент у Росії за добу. Увечері 31 травня міст упав просто на пасажирський потяг, коли той їхав унизу. Повідомляється, що опору могли підірвати. Станом на ранок 1 червня відомо про 7 загиблих, кількість постраждалих зросла до 73.

Тієї ж ночі в Курській області обвалився міст під вантажним локомотивом – частина поїзда впала на автомобільну дорогу. У конструкцію мосту нібито заклали вибуховий пристрій.