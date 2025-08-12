Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про обстріл Кременчука?

Місто Кременчук, що в Полтавській області, потрапило під ворожий обстріл близько 23:40. За даними Повітряних Сил ЗСУ, туди рухалася ворожа ракета.

Про рух цілі на місто військові повідомили о 23:39. За лічені хвилини в Кременчуці пролунав вибух. Пізніше для міста знову була небезпека й в області було гучно.

Моніторингові канали повідомляють, що росіяни атакували Кременчук двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" з території Курської області. Однак наразі невідомо, чи завдав обстріл наслідків. Люди підтверджують інформацію про два вибухи. Інформації про повторні пуски ракет на місто немає, але небезпека залишається до відбою.

