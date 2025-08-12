Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку БпЛА на Суми?

Так, близько 22:56 у Сумах було чутно звук вибуху. Тривогу у районі оголосили о 21:04. Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів з боку Росії.

О 22:45 місцеві пабліки повідомили про відбій по "Шахедах". Проте вже за кілька хвилин з'явилося попередження про наближення до міста електричного БпЛА. ЗМІ пишуть, що вибухи пов'язані з роботою ППО по цілях.

Зауважимо, кілька днів тому російський БпЛА знову атакував будівлю Сумської ОВА. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих. Проте місцева влада закликала сумчан утримуватися від перебування поруч з адмінбудівлями під час тривоги.