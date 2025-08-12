Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке БпЛА на Сумы?

Так, около 22:56 в Сумах был слышен звук взрыва. Тревогу в районе объявили в 21:04. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов со стороны России.

В 22:45 местные паблики сообщили об отбое по "Шахедам". Однако уже через несколько минут появилось предупреждение о приближении к городу электрического БпЛА. СМИ пишут, что взрывы связаны с работой ПВО по целям.

Заметим, несколько дней назад российский БпЛА снова атаковал здание Сумской ОГА. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Однако местные власти призвали сумчан воздерживаться от пребывания рядом с админзданиями во время тревоги.