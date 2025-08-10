Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Йдеться про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Що відомо про вибух у Сумах?

Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти Суспільного о 09:30. Місцеві медіа заявили про ймовірне влучання.

Уже в 09:34 повітряну тривогу оголосили в Сумському та Конотопському районах області.

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

