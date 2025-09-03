Почему Трамп защищает пошлины США?

Президент США отметил, что если решение Апелляционного суда, который отменил значительную часть введенных им пошлин, вступит в силу, это станет серьезным ударом по американской экономике, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу.

Трамп утверждает, что новые тарифы США обеспечили стране "выгодное положение" и помогли избежать ослабления ее роли в мире.

Это будет катастрофа для нашей страны, если мы это потеряем. Наша страна станет слабой, жалкой и небогатой. Знаете, я поставил нас в выгодное положение. Если это решение будет отменено, это станет экономической катастрофой для США, станем одной из самых бедных стран,

– подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что именно тарифная политика позволила ему заключить семь мирных соглашений. По его словам, без этого инструмента половина договоренностей оказалась бы недостижимой.

Он отметил, что пошлины дали Соединенным Штатам значительное преимущество в переговорах и компенсировали те экономические рычаги, которые другие страны, по его словам, применяли против США на протяжении десятилетий.

Без тарифов половину этих соглашений я бы не смог заключить. Это дает нам огромную силу в переговорах и экономике, как они делали с нами 30 лет и до сих пор делают,

– добавил Трамп.

Что надо знать о новых пошлинах США?