Чому Трамп захищає мита США?

Президент США наголосив, що якщо рішення Апеляційного суду, який скасував значну частину введених ним мит, набуде чинності, це стане серйозним ударом по американській економіці, пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Трампа американському політтехнологу Скотту Дженнінгсу.

Дивіться також Якщо не вийде, ми займемо іншу позицію, – Трамп загадково відповів на питання про війну і Путіна

Трамп стверджує, що нові тарифи США забезпечили країні "вигідне становище" і допомогли уникнути ослаблення її ролі у світі.

Це буде катастрофа для нашої країни, якщо ми це втратимо. Наша країна стане слабкою, жалюгідною і небагатою. Знаєте, я поставив нас у вигідне становище. Якщо це рішення буде скасовано, це стане економічною катастрофою для США, станемо однією з найбідніших країн,

– підкреслив президент США.

Трамп заявив, що саме тарифна політика дозволила йому укласти сім мирних угод. За його словами, без цього інструменту половина домовленостей виявилася б недосяжною.

Він зазначив, що мита дали Сполученим Штатам значну перевагу в переговорах і компенсували ті економічні важелі, які інші країни, за його словами, застосовували проти США протягом десятиліть.

Без тарифів половину цих угод я б не зміг укласти. Це дає нам величезну силу в переговорах та економіці, як вони робили з нами 30 років і досі роблять,

– додав Трамп.

Що треба знати про нові мита США?