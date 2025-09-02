Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про Путіна 2 вересня?
Під час пресконференції журналісти запитали президента США, чи говорив він з Путіним протягом останнього тижня.
Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтесь про це найближчими днями,
– з інтригою висловився Трамп.
Також його запитали, чи будуть якісь наслідки, якщо зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться.
"Побачимо, що вони робитимуть і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч – між двома країнами, 7 313 солдатів, якщо бути точним, – без жодної причини. І це росіяни, і це українці, але знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилося", – в притаманному йому стилі заявив Трамп.
Окрім цього, він прокоментував зустріч на Алясці.
Кілька тижнів тому у мене відбулася дуже гарна зустріч з Путіним. Якщо з цього нічого не вийде, ми займемо іншу позицію,
– пообіцяв президент Сполучених Штатів.
Трамп говорить про Путіна: дивіться відео
Цього дня Трамп дав інтерв'ю: казав про розчарування в Путіні
Американський журналіст Скотт Дженнінгс 2 вересня оприлюднив шматочок інтерв'ю з американським лідером.
Трамп каже мені, що він "розчарований" Путіним і що він "зробить щось, щоб допомогти людям жити",
– написав медійник в Х.
Втім, риторика Трампа була звичною. Він знову говорив, що "завжди мав чудові стосунки" з Путіним, що тисячі людей гинуть, що "це війна, яка не має сенсу" і вона б ніколи не почалася, якби він був президентом.
"Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований Путіним. Я можу це сказати. Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Щотижня гине 7 тисяч людей, переважно солдати, але все ж 7 тисяч.... людей. І якщо я можу допомогти це зупинити, я вважаю, що це – мій обов'язок", – сказав він Дженнінгсу.
Які останні заяви Трампа про війну в Україні?
- Останнім часом політик мало з'являється на публіці, що зумовило навіть чутки про його смерть.
- Та до того ЗМІ писали: Трамп невдоволений тим, що йому не вдається закінчити війну. Він "просто хоче, щоб вона швидше завершилася і майже неважливо як", говорили джерела.
- Тим часом Путін в численних заявах повторює свої тези про "захист російськомовних" і "Росію спровокували". Москва навіть дістала з небуття Віктора Януковича.
- Зеленський прокоментував "свіжі" заяви Путіна.