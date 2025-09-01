Однак згодом Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Дещо може підштовхнути Трампа до рішучих дій для завершення війни в Україні

Як Трамп відреагував на чутки про свою смерть?

Коли в мережі почали спекулювати смертю американського президента, Трамп вирішив про себе нагадати оптимістичним дописом. Він написав: "Never felt better in my life", що з англійської перекладається, як "ніколи в житті не почувався краще".

Чому в мережі почали говорити про смерть Трампа?