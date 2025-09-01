Однак згодом Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.
Як Трамп відреагував на чутки про свою смерть?
Коли в мережі почали спекулювати смертю американського президента, Трамп вирішив про себе нагадати оптимістичним дописом. Він написав: "Never felt better in my life", що з англійської перекладається, як "ніколи в житті не почувався краще".
Чому в мережі почали говорити про смерть Трампа?
- Президент США Дональд Трамп тривалий час не з'являвся на публіці, що спричинило чутки про його смерть.
- Заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність стати президентом у разі "жахливої трагедії" лише погіршила ситуацію. Окрім цього, чутки підігріли й теорії навколо передбачень "Сімпсонів": у липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець серіалу Метт Грейнінг пов'язав завершення його стрічки зі смертю Дональда Трампа.
- Однак згодом, 30 серпня, Трамп яскраво з'явився на публіці живий і здоровий. Тоді президент США йшов грати у гольф зі своєю онукою. Справжність кадрів підтвердив Newsweek. Проте перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер".