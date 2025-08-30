Однак, Володимир Путін уже безліч разів ігнорував наполягання Дональда Трампа щодо зустрічі з Україною. Як зауважив 24 Каналу політолог Олег Лісний, тепер у Кремлі заявляють, що ніяких обіцянок про зустріч Росія нібито не давала.

Що може стати стимулом для Трампа натиснути на Росію?

Країна-агресорка пропонує просто підвищити рівень перемовників і далі зустрічатися у Стамбулі. Україна заявила, що не буде розмінюватися на незрозумілі пропозиції росіян. Нам потрібна зустріч на рівні лідерів.

Такі серйозні питання можуть обговорювати тільки лідери, а не дипломати. Трамп мав би вже ввести пакет санкцій проти Росії, щоб вона швидше ухвалювала рішення. Однак Кремль бачить, що Трамп обіцяє, але нічого не робить,

– сказав політолог.

Ба більше, президент США дуже часто виступає адвокатом Путіна, виправдовує його удари, відмову від переговорів. Проте є межа, яка дозволяє Трампа поводитися саме так. Мовиться про вибори у Конгрес, які відбудуться у 2026 році.

"Вони можуть зламати механізм поведінки Трампа. Йому дуже потрібна велика перемога. До того ж він обіцяв закінчити всі війни у світі, а почати з України. Це не вдається", – відзначив Олег Лісний.

Закінчити війну без реального тиску на Путіна не вдасться. Заяви Трампа про 2 – 3 тижні уже набридли українцям. Красивих слів уже було сказано достатньо. Україна й американські виборці хочуть одного й того самого – справедливого миру.

