Як мають обговорюватися територіальні питання?

Сергій Кислиця пояснив, що Україна готова обговорювати певні територіальні питання під час двосторонньої зустрічі.

Відправною точкою для таких розмов має бути теперішня лінія зіткнення. І ми маємо вирішити, який буде режим цієї контактної лінії. У це входить чимало і воєнних, і гуманітарних питань, тому потрібно говорити. Ви ж як будуєте хату? Спочатку фундамент, потім дах – а не навпаки. На жаль, мабуть, у росіян інша технологія побудови їхніх ізб. Вони, мабуть, із даху будують,

– додав дипломат.

Він зазначив, що питання територій належить до сфери двосторонніх переговорів.

Кислиця підкреслив, що попри численні конспірологічні теорії та інтерпретації позиції деяких європейських країн чи навіть США, минулого понеділка в Білому домі він особисто був свідком того, як президент Трамп сказав українській стороні, що це саме їм вирішувати, як розв’язувати територіальне питання.

В інтерв'ю дипломат також заявив, що Крим – це територія України, і ніхто не збирається визнавати півострів російським.

На зустрічі в понеділок нічого подібного не звучало. Мені невідомо про те, що в українському уряді хтось обговорює сценарії визнання Криму російським,

– пояснив він.

