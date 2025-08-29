Під час брифінгу 29 серпня глава держави наголосив, що ідея зустрічі на рівні лідерів України та Росії була американською. Київ погодився на неї, а Москва досі – ні, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про ультиматум Трампа Путіну?
Зеленський нагадав слова Дональда Трампа, що він, мовляв, готовий почекати на зустріч російського і українського президентів 2 – 3 тижні.
Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це,
– наголосив політик.
Нагадаємо, що президент США після зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня та саміту із Зеленським та лідерами Європі у Білому домі 18 серпня заявив, що протягом наступних двох тижнів стане зрозуміло, чи принесуть його зусилля з мирного врегулювання в Україні результати.
Пізніше Дональд Трамп неодноразово згадував дедлайн у два тижні. Зокрема, він казав про готовність "втрутитися", якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій в Україні. Політик допускав зміну тактики щодо мирних переговорів в Україні.
Також він попереджав про "серйозні наслідки" для Росії, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським.
Що відомо про можливу зустріч Путіна і Зеленського?
- За підсумками зустрічі на Алясці та саміту у Білому домі США розпочали підготовку зустрічі Путіна і Зеленського. Російський диктатор нібито пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським. Своєю чергою президент України висловив готовність побачитися із очільником Кремля без попередніх умов.
- Тим часом у Москві дали зрозуміти, що переговорів Зеленського і Путіна не буде, оскільки для цього не має порядку денного. Там наголосили, що диктатор нібито готовий до зустрічі із "де-факто" президентом України, але вважає, що на ній мають бути вже "фіналізовані напрацювання" щодо мирної угоди.