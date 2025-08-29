Під час брифінгу 29 серпня глава держави наголосив, що ідея зустрічі на рівні лідерів України та Росії була американською. Київ погодився на неї, а Москва досі – ні, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про ультиматум Трампа Путіну?

Зеленський нагадав слова Дональда Трампа, що він, мовляв, готовий почекати на зустріч російського і українського президентів 2 – 3 тижні.

Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це,

– наголосив політик.

Нагадаємо, що президент США після зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня та саміту із Зеленським та лідерами Європі у Білому домі 18 серпня заявив, що протягом наступних двох тижнів стане зрозуміло, чи принесуть його зусилля з мирного врегулювання в Україні результати.

Пізніше Дональд Трамп неодноразово згадував дедлайн у два тижні. Зокрема, він казав про готовність "втрутитися", якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій в Україні. Політик допускав зміну тактики щодо мирних переговорів в Україні.

Також він попереджав про "серйозні наслідки" для Росії, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським.

Що відомо про можливу зустріч Путіна і Зеленського?