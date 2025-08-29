Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг президента України. Володимир Зеленський різко відреагував на розмови щодо створення так званої "буферної зони" між Україною та Росією.

Зеленський розповів про "буферну зону"

За його словами, у сучасних умовах війни подібні пропозиції не мають сенсу, адже фактично така зона вже існує.

Глава держави наголосив, що сьогодні бойові дії визначаються не лише важкою артилерією, а передусім розвитком дронів та високоточної зброї.

Тільки ті, хто не розуміють, у якому стані сьогодні відбувається технологічна війна, пропонують буферну зону 40, 60, а іноді навіть 100 кілометріа. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так знаходиться у нас на відстані понад 10 кілометрів один від одного. Бо все вражається дронами,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що так звана "мертва зона", або "сіра зона", давно існує на лінії фронту. Саме тому, за його словами, немає потреби погоджуватися на додаткові умови чи поступки, які намагається нав’язати Росія.

Не треба затягувати час, не треба вестись на додаткові умови від Росії чи інших фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас – вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Нам для цього нічого не потрібно,

– наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що сучасні дрони здатні знищувати цілі на значних відстанях, тому будь-які формальні "буферні" лінії не врятують російську армію.

Таким чином, Зеленський дав зрозуміти, що так звані буферні зони не здатні гарантувати безпеку, адже війна змінила свої правила і тепер технологічна перевага України дозволяє бити ворога на будь-якій дистанції.

Що відомо про гарантії безпеки для України?