Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины. Владимир Зеленский резко отреагировал на разговоры о создании так называемой "буферной зоны" между Украиной и Россией.

Зеленский рассказал о "буферной зоне"

По его словам, в современных условиях войны подобные предложения не имеют смысла, ведь фактически такая зона уже существует.

Глава государства подчеркнул, что сегодня боевые действия определяются не только тяжелой артиллерией, а прежде всего развитием дронов и высокоточного оружия.

Только те, кто не понимают, в каком состоянии сегодня происходит технологическая война, предлагают буферную зону 40, 60, а иногда даже 100 километров. Это совершенно другая история. Сегодня тяжелое оружие и так находится у нас на расстоянии более 10 километров друг от друга. Потому что все поражается дронами,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что так называемая "мертвая зона", или "серая зона", давно существует на линии фронта. Именно поэтому, по его словам, нет необходимости соглашаться на дополнительные условия или уступки, которые пытается навязать Россия.

Не надо затягивать время, не надо вестись на дополнительные условия от России или других фантазеров. Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас – они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий. Нам для этого ничего не нужно,

– подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что современные дроны способны уничтожать цели на значительных расстояниях, поэтому любые формальные "буферные" линии не спасут российскую армию.

Таким образом, Зеленский дал понять, что так называемые буферные зоны не способны гарантировать безопасность, ведь война изменила свои правила и теперь технологическое преимущество Украины позволяет бить врага на любой дистанции.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?