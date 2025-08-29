Во время брифинга 29 августа глава государства подчеркнул, что идея встречи на уровне лидеров Украины и России была американской. Киев согласился на нее, а Москва до сих пор – нет, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об ультиматуме Трампа Путину?

Зеленский напомнил слова Дональда Трампа, что он, мол, готов подождать встречи российского и украинского президентов 2 – 3 недели.

Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом,

– подчеркнул политик.

Отметим, что президент США после встречи с Путиным на Аляске 15 августа и саммита с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме 18 августа заявил, что в течение следующих двух недель станет понятно, принесут ли его усилия по мирному урегулированию в Украине результаты.

Позже Дональд Трамп неоднократно упоминал дедлайн в две недели. В частности, он говорил о готовности "вмешаться", если в течение двух недель не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Украине. Политик допускал изменение тактики в отношении мирных переговоров в Украине.

Также он предупреждал о "серьезных последствиях" для России, если Путин откажется встретиться с Зеленским.

Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского?