Во время брифинга 29 августа глава государства подчеркнул, что идея встречи на уровне лидеров Украины и России была американской. Киев согласился на нее, а Москва до сих пор – нет, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский об ультиматуме Трампа Путину?
Зеленский напомнил слова Дональда Трампа, что он, мол, готов подождать встречи российского и украинского президентов 2 – 3 недели.
Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом,
– подчеркнул политик.
Отметим, что президент США после встречи с Путиным на Аляске 15 августа и саммита с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме 18 августа заявил, что в течение следующих двух недель станет понятно, принесут ли его усилия по мирному урегулированию в Украине результаты.
Позже Дональд Трамп неоднократно упоминал дедлайн в две недели. В частности, он говорил о готовности "вмешаться", если в течение двух недель не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Украине. Политик допускал изменение тактики в отношении мирных переговоров в Украине.
Также он предупреждал о "серьезных последствиях" для России, если Путин откажется встретиться с Зеленским.
Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского?
- По итогам встречи на Аляске и саммита в Белом доме США начали подготовку встречи Путина и Зеленского. Российский диктатор якобы пообещал Трампу встретиться с Зеленским. В свою очередь президент Украины выразил готовность увидеться с главой Кремля без предварительных условий.
- Между тем в Москве дали понять, что переговоров Зеленского и Путина не будет, поскольку для этого нет повестки дня. Там отметили, что диктатор якобы готов к встрече с "де-факто" президентом Украины, но считает, что на ней должны быть уже "финализированы наработки" по мирному соглашению.