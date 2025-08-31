Трамп поїхав грати гольф зі своєю онукою Каєю Трамп. Про те, як Трамп "ожив" після тривалого зникнення – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Трамп серйозно розглядає можливість тимчасово вийти з переговорів щодо України, – Axios

Як Трамп яскраво показав, що живий?

Кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що офіційні особи сказали йому, що з Трампом все добре, вранці він гратиме гольф.

Потім 30 серпня у мережі з'явилися фото Трампа з його онукою Кай. Він сідав у кортеж на південній галявині Білого дому. Він попрямував до свого Національного гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія.

Трамп живий і здоровий: дивіться відео

Перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер". Чутки набрали обертів після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий замінити Трампа на посаді у разі його смерті.

Як з'явилися чутки про те, що Трамп "помер"?