Трамп поїхав грати гольф зі своєю онукою Каєю Трамп. Про те, як Трамп "ожив" після тривалого зникнення – розповідає 24 Канал.
Як Трамп яскраво показав, що живий?
Кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що офіційні особи сказали йому, що з Трампом все добре, вранці він гратиме гольф.
Потім 30 серпня у мережі з'явилися фото Трампа з його онукою Кай. Він сідав у кортеж на південній галявині Білого дому. Він попрямував до свого Національного гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія.
Трамп живий і здоровий: дивіться відео
Перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер". Чутки набрали обертів після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий замінити Трампа на посаді у разі його смерті.
Як з'явилися чутки про те, що Трамп "помер"?
- Президент США Дональд Трамп тривалий час не з'являвся на публіці, що спричинило чутки про його смерть. Крім того, у розкладі президента не було заплановано жодного публічного виступу, хоча він робить регулярно.
- Заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність стати президентом у разі "жахливої трагедії" додала пального до теорій про смерть Трампа.
- Чутки підігріли й теорії навколо так званих передбачень "Сімпсонів". У липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець серіалу Метт Грейнінг пов'язав завершення його стрічки з смертю Дональда Трампа.