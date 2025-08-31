Трамп поехал играть в гольф со своей внучкой Кайей Трамп. О том, как Трамп "ожил" после длительного исчезновения – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Трамп серьезно рассматривает возможность временно выйти из переговоров по Украине, – Axios

Как Трамп ярко показал, что жив?

Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что официальные лица сказали ему, что с Трампом все хорошо, утром он будет играть в гольф.

Затем 30 августа в сети появились фото Трампа с его внучкой Кай. Он садился в кортеж на южной лужайке Белого дома. Он направился в свой Национальный гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.

Трамп жив и здоров: смотрите видео

Перед тем в X появилось аж 87 000 постов с фразой "Трамп умер". Слухи набрали обороты после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов заменить Трампа на посту в случае его смерти.

Как появились слухи о том, что Трамп "умер"?