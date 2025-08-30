Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV World. Тысячи постов о смерти Трампа набирают миллионы просмотров по всему интернету.

Почему в сети пишут, что Трамп умер?

Так, одним из оснований предполагать смерть Дональда Трампа является необычное для американского президента отсутствие в публичном пространстве. Последний раз он появлялся перед камерами во вторник, 26 августа, на заседании с министрами. Кроме того, в расписании президента не запланировано ни одного публичного выступления.

В сети пишут о смерти Трампа / фото из открытых источников

Масла в огонь долило и заявление вице-президента Джей Ди Вэнса. В интервью 27 августа у Вэнса спросили, готов ли он стать президентом в случае "ужасной трагедии". Тот ответил, что нельзя исключать непредсказуемых событий.

Я очень уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа. И если, не дай Бог, произойдет ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней,

– сказал он.

Слухи подогрели и теории вокруг так называемых предсказаний "Симпсонов". В июле на Comic-Con в Сан-Диего создатель сериала Мэтт Грейнинг связал завершение его ленты со смертью Дональда Трампа.

"Мы будем продолжать, пока кто-то не умрет. Когда, ну, вы знаете кто умрет, Симпсоны предсказывают, что на улицах будут танцы. Только президент Вэнс запретит танцы", – сказал он в июле 2025 года.

Что у Дональда Трампа со здоровьем?