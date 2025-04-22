Сообщает 24 Канал со ссылкой Daily Mail.

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Apple Vision за 8 лет до релиза

В серии 2016 года "Друзья и семья" мистер Бернс нанимает Симпсонов как виртуальную семью. В сценах показаны жители Спрингфилда с VR-гарнитурами, врезающиеся в фонари и люки.

Когда в 2023 году Apple представила Vision Pro, фанаты сразу вспомнили этот эпизод.

Apple Vision предусмотрели в "Симпсонах" / Фото Disney

Выборы 2024 года в США

В серии 2000 года Лиза становится президентом США после Дональда Трампа. В одной из сцен появляется на экране плакат с надписью "Trump 2024".

Уже в 2016 году Трамп действительно стал 45 президентом США, а в 2024 – снова баллотировался.

Создатели сериала признались, что тогда имя Трампа выбрали как абсурдную шутку, а сценарист добавил: "Это было предупреждение Америке".

В "Симпсонах" предсказали президентство Трампа / Фото 20th Century Fox

Штурм Капитолия

В эпизоде "Treehouse of Horror XXXI" Гомер проспал выборы, проснулся – а весь город в хаосе. Он надевает броню и сидит на крыше, пока вокруг пылает Спрингфилд. Эти сцены напомнили зрителям штурм Капитолия в январе 2021 года.

ИИ-роботы вместо людей

В серии 2012 года мистер Бернс увольняет всех работников и нанимает роботов, а Гомер пытается найти с ними общий язык.

Прошло несколько лет и ИИ уже заменяет людей – от официантов-роботов в Японии до автомобилей Tesla с автопилотом.

"Симпсоны" предсказали ИИ-роботов / Фото 20th Century Fox

Смарт-часы

В серии 1995 года "Свадьба Лизы" герои общаются через умные часы – задолго до появления Apple Watch и подобных гаджетов.

"Симпсоны" еще в 1995 году предсказали появление смарт-часов / Фото 20th Century Fox

Нобелевская премия для Гольмстрема

В серии 2010 года Милхаус в шутку называет имя будущего лауреата Нобелевской премии – Бенгта Хольмстрема.

И уже в 2016 он получил награду на самом деле – за исследования в сфере контрактов и труда.

Экономический кризис в Греции

В серии 2012 года на бегущей строке пробегает надпись: "Европа выставила Грецию на eBay".

Вскоре после этого страну охватил жесткий финансовый кризис, последствия которого ощущаются до сих пор.

"Симпсоны" предсказали экономический кризис в Греции / Кадр из мультфильма

К слову, не все предсказания "Симпсонов" становятся реальностью. Например, ранее в мультсериале намекали на победу Камалы Харрис на выборах в США 2024 года – однако этого не произошло.