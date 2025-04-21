Джохар Дудаев – глава национального сопротивления Ичкерии, под командованием которого республика отстояла свое существование в Первой чеченской войне. Интересные факты о Дудаеве собрал 24 Канал.

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Скрывал свое происхождение

Джохар Дудаев родился 15 февраля 1944 года, а уже через 8 дней СССР начал массовые депортации чеченского народа, который, как и крымскотатарский, обвинили в "коллаборационизме". Поэтому еще будучи младенцем Дудаев попал в ссылку в Казахстан, откуда семья вернулась только через 13 лет.

После окончания школы Дудаев решил учиться на летчика в военном училище. Однако ему пришлось солгать, что он не чеченец, а осетин, ведь даже несмотря на "реабилитацию", к чеченцам в СССР относились с презрением и военная карьера была бы невозможной.



Джохар Дудаев / Архивное фото

Проявлял акты неповиновения СССР

В 1987 году Джохар Дудаев получил звание генерала советской армии и назначили командиром 326-й Тарнопольской дивизии тяжелых бомбардировщиков 46-й воздушной армии стратегического назначения, которая базировалась в Эстонии. Интересно, что там Дудаев учил эстонский язык.

В 1990 году, когда в Эстонии продолжались акции в поддержку независимости от СССР, из Москвы пришел приказ препятствовать протестам и применить силу против митингующих в Таллине. Дудаев отказался выполнять этот приказ.

Забыл родной язык

Джохар Дудаев вырос в депортации, где использование чеченского языка было фактически запрещено, поэтому со временем он полностью забыл родной язык. И только в сознательном возрасте, став генералом армии СССР он начал заново учить родной язык, общаясь с носителями, читая, пытаясь говорить.



Джохар Дудаев / Архивное фото

Предсказывал войну в Украине

Во время перестройки Дудаев возглавил национальное сопротивление чеченского народа и Ичкерия провозгласила независимость. Россия под руководством Ельцина не могла смириться с этим фактом, поэтому начала войну в 1994 году.

В то же время называемый президент Крыма Юрий Мешков просил Ельцина ввести войска на полуостров, однако из-за боев в Ичкерии Москва на это не отреагировала, а Украина ввела нацгвардию в Крым.

В своих интервью Дудаев неоднократно говорил, что Россия – это империя зла, а столкновение в Крыму неизбежно. Дудаев был уверен, что между Украиной и Россией вспыхнет война, но так же он верил, что наша страна выстоит в этой борьбе.

Народ Украины - это нация воинов. Если они поднимутся, Россия падет,

– так говорил Дудаев.

Интересно, что сейчас на стороне Украины против России воюют немало чеченцев в батальоне имени Джохара Дудаева.

Был врагом России №1

В России прекрасно понимали роль Дудаева как лидера чеченского народа, поэтому он стал врагом №1 для Ельцина и России в целом. Поэтому Кремль подготовил операцию по убийству Дудаева.

21 апреля 1996 года российские спецслужбы запеленговали сигнал телефона Дудаева в штабе в 30 километрах от Грозного и когда тот разговаривал по телефону, Россия подняла в небо два самолета Су-25 и нанесли ракетные удары. Дудаев, к сожалению, погиб.



Джохар Дудаев / Архивное фото

Убийц Дудаева Борис Ельцин отметил званием "герой России". Хотя несколько лет еще существовали версии о том, что Дудаев на самом деле выжил, но подтверждений этому, конечно, не было.

Место захоронения Дудаева неизвестно. По одной из версий, приспешники похоронили его тайно в горах, чтобы избежать надругательства над телом. России не удалось найти могилу своего ярого врага.