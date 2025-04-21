Джохар Дудаєв – очільник національного спротиву Ічкерії, під командуванням якого республіка відстояла своє існування у Першій чеченській війні. Цікаві факти про Дудаєва зібрав 24 Канал.

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Приховував своє походження

Джохар Дудаєв народився 15 лютого 1944 року, а вже через 8 днів СРСР почав масові депортації чеченського народу, який, як і кримськотатарський, звинуватили у "колабораціонізмі". То ж ще будучи немовлям Дудаєв потрапив у заслання в Казахстан, звідки родина повернулася лише через 13 років.

Після закінчення школи Дудаєв вирішив навчатися на льотчика у військовому училищі. Однак йому довелося збрехати, що він не чеченець, а осетин, адже навіть попри "реабілітацію", до чеченців в СРСР ставилися з презирством і військова кар'єра була б неможливою.



Джохар Дудаєв / Архівне фото

Виявляв акти непокори СРСР

У 1987 році Джохар Дудаєв здобув звання генерала радянської армії та призначили командиром 326-ї Тарнопільської дивізії важких бомбардувальників 46-ї повітряної армії стратегічного призначення, котра базувалася в Естонії. Цікаво, що там Дудаєв вчив естонську мову.

У 1990 році, коли в Естонії тривали акції на підтримку незалежності від СРСР, з Москви прийшов наказ перешкоджати протестам і застосувати силу проти мітингувальників у Талліні. Дудаєв відмовився виконувати цей наказ.

Забув рідну мову

Джохар Дудаєв виріс у депортації, де використання чеченської мови було фактично заборонене, тому з часом він повністю забув рідну мову. І лише у свідомому віці, ставши генералом армії СРСР він почав наново вчити рідну мову, спілкуючись з носіями, читаючи, намагаючись говорити.



Джохар Дудаєв / Архівне фото

Пророкував війну в Україні

Під час перебудови Дудаєв очолив національний спротив чеченського народу й Ічкерія проголосила незалежність. Росія під керівництвом Єльцина не могла змиритися з цим фактом, тому розпочала війну в 1994 році.

Водночас званий президент Криму Юрій Мешков просив Єльцина ввести війська на півострів, однак через бої в Ічкерії Москва на це не відреагувала, а Україна ввела нацгвардію в Крим.

У своїх інтерв'ю Дудаєв неодноразово говорив, що Росія – це імперія зла, а зіткнення в Криму неминуче. Дудаєв був певен, що між Україною та Росією спалахне війна, але так само він вірив, що наша країна вистоїть у цій боротьбі.

Народ України — це нація воїнів. Якщо вони піднімуться, Росія впаде,

– так казав Дудаєв.

Цікаво, що зараз на боці України проти Росії воюють чимало чеченців у батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Був ворогом Росії №1

У Росії чудово розуміли роль Дудаєва як лідера чеченського народу, тому він став ворогом №1 для Єльцина і Росії загалом. Тому Кремль підготував операцію з убивства Дудаєва.

21 квітня 1996 року російські спецслужби запеленгували сигнал телефону Дудаєва у штабі за 30 кілометрів від Грозного й коли той розмовляв телефоном, Росія підняла в небо два літаки Су-25 та завдали ракетних ударів. Дудаєв, на жаль, загинув.



Джохар Дудаєв / Архівне фото

Вбивць Дудаєва Борис Єльцин відзначив званням "герой Росії". Хоча кілька років ще існували версії про те, що Дудаєв насправді вижив, але підтверджень цьому, звісно, не було.

Місце поховання Дудаєва невідоме. За однією з версій, поплічники поховали його таємно у горах, аби уникнути наруги над тілом. Росії не вдалося знайти могилу свого найзатятішого ворога.