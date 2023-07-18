На кадрах помітно, як відбувалась операція. До речі, чеченські бійці буквально у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали на наш бік та заявили, що воюватимуть проти російських загарбників, пише 24 Канал.

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Як чеченські військові успішно ліквідували ворога

Головне управління розвідки Міноборони України відзначило, що чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи.

В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів,

– заявили в розвідці.

Чеченські військові успішно відпрацювали по ворогу: дивіться відео

Коротко про батальйон імені Джохара Дудаєва

Чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва воює на стороні України проти росіян. У березні 2022 року стало відомо, що ічкерійські батальйони імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва беруть участь у захисті Києва.

Тоді ж глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв запропонував Володимиру Зеленському підписати угоду про військову співпрацю. Він сказав, що їхні території під окупацією останні 20 років і тому, якщо сьогодні не зупинити Росію, то їхніх дітей відправлять також воювати за катів та вбивць власного народу.

У вересні 2022 року Ахмед Закаєв говорив, що на боці України воюють п'ять чеченських добровольчих батальйонів.

Важливо! Джохар Дудаєв є першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Він боровся за незалежність Ічкерії, проте Росія вбила його, наказ про це віддав Єльцин. Дудаєв свого часу прогнозував війну Росії з Україною та спробу захоплення Росією Криму.