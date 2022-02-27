Про наміри військових розповів Адам Осмаєв. Вони переконані: Росія підступно напала на Україну та намагається захопити її міста. Однак українці героїчно протидіють ворогові.
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Осмаєв запевнив, що підтримувати нашу країну вони збираються до кінця. Адже справжні чеченці у цьому конфлікті захищають саме Україну.
Справжні чеченці з вами пліч-о-пліч. Сьогодні ми стараємося, проливаємо кров та проливали її останні 8 років. Перемога за нами,
– підсумував Осмаєв.
Заява чеченців: дивіться відео
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