По-перше, чеченці воюють з кадирівцями більш ніж 20 років, оскільки ті окупували їхні землі. По-друге, у першу чеченську війну багато добровольців з України допомагали чеченцям відстоювати свою свободу та незалежність.

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Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв сам запропонував Володимиру Зеленському підписати угоду про військову співпрацю.

Ті, кого ви називаєте кадирівцями, – це "путіністи". Чому їх відправили в Україну? Бо це вища форма цинізму Росії. Наші території знаходяться під окупацією останні 20 років. І я як людина, яка пережила цю війну, говорю своєму народу, що якщо сьогодні не зупинимо Росію, і наших дітей відправлять також воювати за катів та вбивць власного народу,

– заявив Ахмед Закаєв.

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