Во-первых, чеченцы воюют с кадыровцами более 20 лет, поскольку те оккупировали их земли. Во-вторых, в Первую чеченскую войну многие добровольцы из Украины помогали чеченцам отстаивать свою свободу и независимость.

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Председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев сам предложил Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве.

Те, кого вы называете кадыровцами, – это "путинисты". Почему их отправили в Украину? Потому что это высшая форма цинизма России. Наши территории находятся под оккупацией последние 20 лет. И я как человек, переживший эту войну, говорю своему народу, что если сегодня не остановим Россию, то наших детей также отправят воевать за палачей и убийц собственного народа,

– заявил Ахмед Закаев.

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