Російським окупантам вдалося захопити Херсон, але солодко ворогам тут точно не буде. Місцеві мешканці готові зупиняти їх голими руками під звуки пострілів. Окупанти губляться – вони зростали у суспільстві рабів, тому до такого їх життя не готувало.

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Фантастичний героїзм мешканців Херсону

Колона російських окупантів хотіла зайти в місто, але місцеві мешканці з плакатами, без жодної зброї та з криком "Геть окупанти!" її зупинили.

Один з ворожих "вояк" здійснив кілька пострілів вгору, але це не змусило натовп розступитися. Видно, що він розгублений – росіяни розбіглися б одразу як побачили колону.

Потім одна з броньованих машин вирішила проїхати збоку – мешканці Херсону заблокували їм дорогу. Ворог намагався залякати натовп сигналами, але коли побачив, що українці не збираються втікати навіть зі шляху бронемашини, то зупинився.

Відео героїчної зупинки колони окупантів у Херсоні

Російським окупантам пора усвідомити – цей народ вони ніколи і не переможуть, і якнайшвидше повернення у свою ізольовану від світу країну дасть їм шанс залишитись живими.

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