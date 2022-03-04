За словами Зеленського, це – втричі більше ніж темрява і зло розраховувало, передає 24 канал.

Важливо Українці відмовляються грати за правилами окупантів, навіть опинившись у темряві, – Зеленський

Українці відповіли на вторгнення як вміють

Президент України наголосив, що українці відповіли на вторгнення як вміємо – героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою.

Ми відповіли по-українському. Тому історія Європи запам'ятає це назавжди. Говоритиме про це дітям, покаже онукам. Увесь континент знатиме Харків, Чернігів, Суми, Волноваху, Маріуполь, Миколаїв та багато інших чудових міст,

– підкреслив Зеленський.

Зараз українці єдині – від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона. Вони ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон.

Херсон – місто гордих людей

4 березня окупанти намагалися принизити Херсон, але українці не дали.

"Не дали себе розіграти у дешевій цинічній виставі, з "подачкою" замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а побачили, що херсонці – горді й поважають себе та Україну", – зауважив український лідер.

Зверніть увагу! Російські окупанти зайшли у Херсон та планували зняти там пропагандистські ролики. Зокрема, завдяки "гуманітарній допомозі" від Росії. Але місцеві жителі не лише не прийняли "гуманітарку" від росіян, а й зустріли її з українськими прапорами.

Більше про це Херсонці не взяли допомоги від окупантів і послали їх туди, куди й русский корабль: відео

"Ворог думав, що може відключити українцям телебачення, зв'язок, відібрати продукти, відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змусить підкоритися, але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: "Геть з нашої землі", – сказав Зеленський.

А все тому, пояснює президент, ще українці – воїни світла.

Вічна пам'ять кожному полеглому за нашу свободу

На дев'ятий день війни Україна змушена згадувати тих, кого з нами, на жаль, немає.

Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!

НАТО фактично дало зелене світло для бомбардування українських міст

Володимир Зеленський висловив розчарування та обурення самітом НАТО. Його президент назвав слабким та розгубленим і констатував, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою №1.

Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ як може.

Дев'ять днів ми бачимо жорстоку війну. Руйнують наші міста. Обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали. Церкви. Школи. І хочуть це продовжити. Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною,

– зазначив Зеленський.

Він також припустив, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.

"Це самогіпноз. Тих, хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас", – додав президент.

"Допомога" від НАТО

Він сказав, що усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпального для України.

"Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів. У вогні російських військ",

– підсумував президент.

Однак, як підкреслив Зеленський, під нас НАТО не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові. Пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео