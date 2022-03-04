По словам Зеленского, это – втрое больше чем темнота и зло рассчитывало.

Важно Украинцы отказываются играть по правилам оккупантов, даже оказавшись в темноте, – Зеленский

Украинцы ответили на вторжение как умеют

Президент Украины отметил, что украинцы ответили на вторжение как умеем – героизмом, солидарностью, взаимопомощью.

Мы ответили по-украински. Поэтому история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям, покажет внукам. Весь континент будет знать Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие замечательные города,

– подчеркнул Зеленский.

Дополняем…

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео