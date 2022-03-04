По словам Зеленского, это – втрое больше чем темнота и зло рассчитывало.
Важно Украинцы отказываются играть по правилам оккупантов, даже оказавшись в темноте, – Зеленский
Украинцы ответили на вторжение как умеют
Президент Украины отметил, что украинцы ответили на вторжение как умеем – героизмом, солидарностью, взаимопомощью.
Мы ответили по-украински. Поэтому история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям, покажет внукам. Весь континент будет знать Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие замечательные города,
– подчеркнул Зеленский.
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