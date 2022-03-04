Раніше повідомлялося, що окупанти заблокували українську гуманітарну допомогу та привезли свою. Вони хотіли зняти відео, як місцеве населення вдячно приймає продукти.

До теми *уй вам, а не ХНР, – місцевий показав "гуманітарку" від окупантів в Херсоні

Херсонці не лише не прийняли "гуманітарку" від росіян, а й зустріли її з українськими прапорами. Згодом місцеві почали закликати росіян йти туди, куди послали “русский корабль”.

Херсонці послали окупантів туди, куди й русский корабль: відео



Окрім того, у Херсоні не пройшов мітинг за створення так званої ХНР. Такі дані станом на вечір 4 березня 2022 року. На площу вийшли люди з українськими прапорами, які не побоялись озброєних російських окупантів.

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