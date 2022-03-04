Як відомо, окупанти заблокували українську гуманітарну допомогу місту, привезли свою та хотіли зняти кадри, як місцеве населення вдячно приймає продукти.
До теми Херсон – це Україна, бл**ську російську "гуманітарку" ми не брали, – звернення місцевого жителя
Раніше місцевий житель розповів, що українці не лише не прийняли "гуманітарку" від росіян, а й зустріли її з українськими прапорами.
Тепер інший чоловік показав, як виглядає ця "гуманітарна допомога" від росіян, назвавши їх "к*нченими тваринами".
Х*й вам, а не ХНР,
– сказав окупантам чоловік.
Місцевий житель показав "гуманітарку" від окупантів: дивіться відео
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