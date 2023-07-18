На кадрах заметно, как происходила операция. Кстати, чеченские бойцы буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину стали на нашу сторону и заявили, что будут воевать против российских захватчиков, пишет 24 Канал.
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Как чеченские военные успешно ликвидировали врага
Главное управление разведки Минобороны отметило, что чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы.
В результате операции уничтожена военная техника и личный состав рашистов,
– заявили в разведке.
Чеченские военные успешно отработали по врагу: смотрите видео
Кратко о батальоне имени Джохара Дудаева
- Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева сражается на стороне Украины против россиян. В марте 2022 года стало известно, что ичкерийские батальоны имени шейха Мансура и Джохара Дудаева принимают участие в защите Киева.
- Тогда же глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев предложил Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве. Он сказал, что их территории под оккупацией последние 20 лет и поэтому, если сегодня не остановить Россию, их детей отправят также воевать за палачей и убийц собственного народа.
- В сентябре 2022 года Ахмед Закаев говорил, что на стороне Украины воюют пять чеченских добровольческих батальонов.