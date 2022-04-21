Непокоренный враг России

Джохар Мусаевич Дудаев – первый президент Чеченской Республики Ичкерия (27.09.1991 – 21.04.1996), генерал-майор авиации. Несокрушимый борец за свободу Ичкерии и личный враг россиян. Приказ об убийстве лично отдал Ельцин.

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В Украине улицы Джохара Дудаева есть во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком. В нынешней войне за независимость в рядах защитников Украины борется Международный миротворческий батальон, носящий имя первого чеченского президента.

Пророк войны

Несколько цитат, характеризующих Дудаева и чеченцев. И, по-моему, в этих цитатах узнаются украинцы.

"Каждый чеченец – генерал. Если не верите, подойдите к любому чеченцу и скажите: "Ты – не генерал!" – тогда увидите, что будет. Я – только миллион первый!".

"Если трусость нынешних родителей называют осторожностью, обязательно придет время, когда рабство детей назовут преданностью".

"Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства".

"Нет на свете такой силы, такого оружия, которое могло бы сломать наш дух!"

"Если есть дух, значит, войну можно вести сто тысяч лет".

"Нет на свете никакой человеконенавистнической идеологии, даже в теории, которая действует более жестоко и цинично, чем русизм… Никаких моральных принципов – все они как животные".

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"Если тебе не хватает сил победить, пусть хватит сил не покориться".

"Украина еще сойдется в битве с Россией. Пока "русизм" существует, он никогда не откажется от своих амбиций".

"Я откровенно говорю, нам нужно продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией дотла, но вместе с нами сгорит и Россия, или мы будем вместе выходить из этого положения, которое нам накинула Россия. Середины между нами уже нет. Шанс, где Россия могла прийти в себя, почти подошел к концу".

Вечная память герою Ичкерии! Сейчас мы общим украинско-чеченским фронтом продолжаем борьбу с русским фашизмом! Победа будет за нами!

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