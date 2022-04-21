Непокоренный враг России
Джохар Мусаевич Дудаев – первый президент Чеченской Республики Ичкерия (27.09.1991 – 21.04.1996), генерал-майор авиации. Несокрушимый борец за свободу Ичкерии и личный враг россиян. Приказ об убийстве лично отдал Ельцин.
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Пророк войны
Несколько цитат, характеризующих Дудаева и чеченцев. И, по-моему, в этих цитатах узнаются украинцы.
- "Каждый чеченец – генерал. Если не верите, подойдите к любому чеченцу и скажите: "Ты – не генерал!" – тогда увидите, что будет. Я – только миллион первый!".
"Если трусость нынешних родителей называют осторожностью, обязательно придет время, когда рабство детей назовут преданностью".
- "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства".
- "Нет на свете такой силы, такого оружия, которое могло бы сломать наш дух!"
- "Если есть дух, значит, войну можно вести сто тысяч лет".
"Нет на свете никакой человеконенавистнической идеологии, даже в теории, которая действует более жестоко и цинично, чем русизм… Никаких моральных принципов – все они как животные".
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- "Если тебе не хватает сил победить, пусть хватит сил не покориться".
- "Украина еще сойдется в битве с Россией. Пока "русизм" существует, он никогда не откажется от своих амбиций".
"Я откровенно говорю, нам нужно продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией дотла, но вместе с нами сгорит и Россия, или мы будем вместе выходить из этого положения, которое нам накинула Россия. Середины между нами уже нет. Шанс, где Россия могла прийти в себя, почти подошел к концу".
Вечная память герою Ичкерии! Сейчас мы общим украинско-чеченским фронтом продолжаем борьбу с русским фашизмом! Победа будет за нами!
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