Рабочий механизм
В США уже есть закон, позволяющий направить эти средства на благое дело. Ибо документ с 1977 года под названием International Emergency Economic Powers Act предоставляет Президенту США необходимые полномочия использовать замороженные деньги.
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Прецеденты
Закон не раз показал себя в действии:
- В 2003 году Буш арестовал $1,7 миллиарда резервов Ирана и направил их в помощь жертвам терроризма;
- В 2019 году резервы Центробанка Венесуэлы были переданы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо;
- В феврале 2022 года Байден начал использовать $7 миллиардов центробанка Афганистана в пользу жертв Талибана.
Время важно
Очевидно, что Украине требуются миллиарды на восстановление после победы Украины. И данный закон позволит это сделать быстро.
Конечно, мы будем ожидать принятия законопроекта, который даст зеленый свет на продажу арестованного имущества подсанкционных олигархов. Но для того, чтобы пустить с молотка российские виллы и яхты – нужно время. Которое мы, как государство, не имеем права упустить.
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