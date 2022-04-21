Оборона Брестской крепости
Оставшиеся без командования (наивысшее воинское звание командира – майор) Около 9 тысяч солдат мужественно защищались на протяжении месяца. Без боекомплекта, медикаментов, воды, продовольствия.
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В штурме крепости со стороны Вермахта около 15 – 17 тысяч человек.
Результат – около 2 тысяч убитых, около 6800 пленных.
Оборона длилась 31 день: с 22 июня до 23 июля (последний бой). Потери Вермахта (по немецким данным) составили 429 человек убитыми и 668 ранеными.
Зачем перечислять известные факты?
Оборона Мариуполя
Город был заблокирован 3 марта 2022 года.
На начало блокады в численность защитников города не превышала 5,5 тысяч человек. Но, в отличие от Бресткой Крепости 1941 года командиры были со своими подразделениями. Кстати, как и во время обороны 1939 года (когда польские части вначале отбивали атаки вермахта, а поже – Красной армии ).
Город в блокаде. Защитники без подвоза БК, медикаментов, продовольствия. Система водоснабжения города уничтожена в период со 2 по 4 марта.
Город штурмует группировка численностью около 16 – 18 тысяч человек. Это среднее число: регулярная отправка на тот свет части атакующих заставляет РФ проводить постоянную ротацию.
К чему это я?
Брестская крепость держалась 31 день.
Оборона Мариуполя (с момента начала блокады) продолжается 53-й день.
Есть повод сравнить.
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